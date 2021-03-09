После смерти Кернеса область и город контролирует Аваков, – харьковский депутат
До смерти Геннадия Кернеса влияние Арсена Авакова в Харькове было ощутимым, но не очень значительным. Однако теперь министр внутренних дел контролирует и область, и город.
Источник:24 канал
Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в эфире программы "Между прочим" рассказал, что определенные ограничения Кернеса были заметными. Однако ситуация после его смерти значительно изменилась.
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По словам Булаха, Игорь Терехов, который сейчас является исполняющим обязанности мэра Харькова, был заместителем Авакова, когда тот возглавлял областную администрацию. Однако после того, как действующий министр ушел с должности, Терехов стал частью команды Кернеса.
Сейчас он фактически перешел в обратном направлении,
– рассказал Булах.
Как отметил депутат, сейчас в Терехова официально задекларирован бизнес с партнером Авакова. Учитывая это, между ними есть мощные и продолжительные связи.
Булах также отметил, что соответственно Аваков имеет мощное воздействие в Харькове и действительно в значительной мере влияет на процессы, которые там происходят.
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Смерть Кернеса: коротко
- Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите", где он проходил лечение после осложнений от COVID-19.
- После смерти работники Харьковского горсовета хотели предоставить Кернесу звание почетного харьковчанина. Именем мэра также хотели назвать улицу и станцию метро.
- Кернеса похоронили 23 декабря на Почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской.
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