До смерти Геннадия Кернеса влияние Арсена Авакова в Харькове было ощутимым, но не очень значительным. Однако теперь министр внутренних дел контролирует и область, и город.

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах в эфире программы "Между прочим" рассказал, что определенные ограничения Кернеса были заметными. Однако ситуация после его смерти значительно изменилась.

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По словам Булаха, Игорь Терехов, который сейчас является исполняющим обязанности мэра Харькова, был заместителем Авакова, когда тот возглавлял областную администрацию. Однако после того, как действующий министр ушел с должности, Терехов стал частью команды Кернеса.

Сейчас он фактически перешел в обратном направлении,

– рассказал Булах.

Как отметил депутат, сейчас в Терехова официально задекларирован бизнес с партнером Авакова. Учитывая это, между ними есть мощные и продолжительные связи.

Булах также отметил, что соответственно Аваков имеет мощное воздействие в Харькове и действительно в значительной мере влияет на процессы, которые там происходят.

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