В Берлине усилят защиту немецкого Бундестага после беспорядков в Вашингтоне. В то же время в МИД Германии запросили отчет о событиях в США.

На вопрос об усилении защиты Бундестага обратили внимание именно после событий, когда толпа ворвалась в Капитолий США. Об ответных действиях власти Берлина заявил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в письме к немецким депутатов, сообщает издание Bild am Sonntag.

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Земельная полиция города уже отдала распоряжение увеличить силы на территории, прилегающей к зданию Рейхстага,

– говорится в письме Шойбле.

В то же время председатель парламента отметил, что "проведет консультации на земельном и федеральном уровнях о том, какие выводы надо сделать касательно безопасности Бундестага".

Также в правоохранительных органах Берлина заявили, что могут взять под усиленную охрану и другие важные объекты в городе.

Обратите внимание! 7 января представитель берлинской полиции заявил о том, что будут скорректированы мероприятия по защите важных зданий в столице Германии. Речь шла о Бундестаге и объектах, которые принадлежат США.

Штурм Капитолия в США: главное

В Конгрессе США в Вашингтоне 6 января должны объявить официальные результаты выборов президента.

Под стенами парламента собрались сторонники Дональда Трампа, который не соглашался со своим поражением. Он призвал своих сторонников прийти с протестом относительно результатов выборов.

В конце концов сторонники Трампа решили прорваться внутрь Капитолия, где проходило заседание Конгресса.

Внутри здания произошла стрельба. Погибли по меньшей мере 5 человек.

Победителя выборов удалось объявить только 7 января – новым президентом США станет Джозеф Байден.

Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала