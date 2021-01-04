Против исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука возбудили уголовное дело. Произошло это после того, как он подписал подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.

Дело против Грищука: что известно

Грищук назвал ее "своеобразной попыткой давления". Само дело возбудили по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Об этом сообщает "Бабель".

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Там нет "невиновной личности". Все решения – обоснованные,

– заявил Грищук.

По словам временного главы САП, о самом факте возбуждения уголовного производства он узнал из СМИ. Добавим, что дело открыли следователи Государственного бюро расследований.

"Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует", – заметил Грищук.

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