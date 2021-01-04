Дело Татарова: против главы САП Грищука открыли производство – он заявил о давлении
Против исполняющего обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука возбудили уголовное дело. Произошло это после того, как он подписал подозрение заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову.
Дело против Грищука: что известно
Грищук назвал ее "своеобразной попыткой давления". Само дело возбудили по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет. Об этом сообщает "Бабель".
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Там нет "невиновной личности". Все решения – обоснованные,
– заявил Грищук.
По словам временного главы САП, о самом факте возбуждения уголовного производства он узнал из СМИ. Добавим, что дело открыли следователи Государственного бюро расследований.
"Потом мне подтвердили, что такое производство действительно существует", – заметил Грищук.
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Кортко о подозрении Олегу Татарову
- 18 декабря в НАБУ заявили, что сообщили заместителю главы ОПУ Олегу Татарову о подозрении. Его обвиняют во взяточничестве. Речь идет о схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии. Убытки для государства составили свыше 81 миллиона гривен. Вручения подозрения лично в руки Татарову не было.
- По словам директора антикоррупционного бюро Артема Сытника, Татаров, будучи юристом Укрбуда, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа эксперту Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 миллионов гривен.
- А фигурант дела застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Татаров считает подозрение НАБУ "личной местью" Сытника. По его убеждению, дело против него является сфабрикованным, и он намерен "доказать невиновность правовыми методами".
- По данным журналиста Юрия Бутусова, после того как руководитель САП Максим Грищук подписал ходатайство о мере пресечения для Татарова, генеральный прокурор Ирина Венедиктова лишила его статуса исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора.
- Впоследствии Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и передал его в Службу безопасности Украины. В Национальном антикоррупционном бюро назвали такие действия беспрецедентным вмешательством в расследование.
- 29 декабря Татарову не смогли избрать меру пресечения, потому что прокуроры не пришли в зал суда. А 30 числа суд не избрал меру пресечения чиновнику, потому что "подозрение было необоснованным".
- Специализированная антикоррупционная прокуратура просила об аресте Татарова с альтернативой залога в размере 10 миллионов гривен. Однако из-за изменения подследственности новая группа прокуроров отозвала ходатайство об аресте Татарова.
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