После подозрения Шарию СБУ проводит следственные действия в отношении его тезки Виктора
Служба безопасности Украины 16 февраля проводит следственные действия в отношении Виктора Шария. Это связано с объявлением подозрения блогеру Анатолию Шарию в государственной измене.
Источник:24 канал
Правоохранители проверяют причастность Виктора к противоправной деятельности подозреваемого. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе СБУ.
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В Службе отметили, что о задержании Виктора Шария пока речь не идет.
Виктор Шарий – человек, на которого формально зарегистрирована "Партия Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом,
– отметили в СБУ.
Главное о подозрении Анатолию Шарию
- 16 февраля СБУ объявила блогеру подозрение по 2 уголовным производствам – государственная измена и нарушение равноправия людей.
- По данным ведомства, Шарий может быть связан в сотрудничестве с Россией, которое вредило нацбезопасности Украины.
- Сам блогер заявил, что все дела против него – "политические".
- Деятельность "Партии Шария" не запретят несмотря на подозрение ее неофициальному лидеру.
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