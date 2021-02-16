Служба безопасности Украины 16 февраля проводит следственные действия в отношении Виктора Шария. Это связано с объявлением подозрения блогеру Анатолию Шарию в государственной измене.

Правоохранители проверяют причастность Виктора к противоправной деятельности подозреваемого. Об этом журналистам 24 канала рассказали в пресс-службе СБУ.

Важно Работает на Россию: СБУ объявила о подозрении пропагандисту Шарию

В Службе отметили, что о задержании Виктора Шария пока речь не идет.

Виктор Шарий – человек, на которого формально зарегистрирована "Партия Шария". При этом он не является ни ее руководителем, ни учредителем, ни членом,

– отметили в СБУ.

Главное о подозрении Анатолию Шарию

16 февраля СБУ объявила блогеру подозрение по 2 уголовным производствам – государственная измена и нарушение равноправия людей.

По данным ведомства, Шарий может быть связан в сотрудничестве с Россией, которое вредило нацбезопасности Украины.

Сам блогер заявил, что все дела против него – "политические".

Деятельность "Партии Шария" не запретят несмотря на подозрение ее неофициальному лидеру.

Обратите внимание! В октябре 2020 года Виктор Шарий подал ходатайство в Окружной админсуд Киева. Он требовал запретить "Партию Шария". Мужчина заявил, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.