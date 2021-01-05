Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что, несмотря на падение заболеваемости, праздновать победу над пандемией рано. Нардеп отмечает, что за время локдауна медицинской системе нужно отдохнуть и подготовиться к новым вызовам. Среди них – мутировавший штамм COVID-19.

За время локдауна медикам следует подготовиться к новым вызовам

Политик считает, что отменять запланированный локдаун не следует. Об этом Радуцкий написал в фейсбуке.

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Пример европейских стран свидетельствует, что праздновать победу над пандемией слишком рано. Во время январских каникул нужно дать передышку системе здравоохранения, нашим врачам. И подготовиться к новым вызовам – например, распространению британского штамма вируса,

– написал Радуцкий.

Парламентарий, однако, призвал власть прислушаться к предложениям бизнеса, чтобы создавать во время жесткого карантина как можно меньше трудностей.

Тенденция к уменьшению новых случаев есть и в Европе

Что касается уменьшения нового количества больных коронавирусом, которое сейчас наблюдают в Украине, то такая тендеция есть и в Европе.

Наихудшая ситуация на сегодня в Великобритании, где активно распространяется новый, более агрессивный штамм вируса. На конец декабря в стране фиксировали около 40 тысяч инфицированных, вчера был установлен антирекорд – 58,7 тысячи новых больных за сутки,

– заметил глава комитета.

Главное для Украины – продержаться до конца холодного сезона

Еще одним аргументом за локдаун в Украине Радуцкий назвал пример Европы. Так как большинство европейских стран идут на усиление карантинных ограничений.

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По мнению парламентария, главная задача для Украины – продержаться до окончания холодного сезона, а это еще 2 – 3 месяца. Вакцинация не даст таких быстрых результатов, как бы хотелось.

Положительный эффект от вакцинации мы почувствуем, вероятно, ближе к следующему сезону гриппа и ОРВИ – то есть осенью,

– добавил нардеп.

Локдаун стартует уже с 8 января

Отметим, что локдаун в Украине стартует уже 8 января и продлится до 24 января включительно. Однако в СМИ распространили информацию, что решение о жестком карантине могут пересмотреть. Якобы сейчас в правительстве изучают коронавирусную статистику.



Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала