Как и когда Украине готовиться к британскому штамму: объяснение Радуцкого
Глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что, несмотря на падение заболеваемости, праздновать победу над пандемией рано. Нардеп отмечает, что за время локдауна медицинской системе нужно отдохнуть и подготовиться к новым вызовам. Среди них – мутировавший штамм COVID-19.
За время локдауна медикам следует подготовиться к новым вызовам
Политик считает, что отменять запланированный локдаун не следует. Об этом Радуцкий написал в фейсбуке.
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Пример европейских стран свидетельствует, что праздновать победу над пандемией слишком рано. Во время январских каникул нужно дать передышку системе здравоохранения, нашим врачам. И подготовиться к новым вызовам – например, распространению британского штамма вируса,
– написал Радуцкий.
Парламентарий, однако, призвал власть прислушаться к предложениям бизнеса, чтобы создавать во время жесткого карантина как можно меньше трудностей.
Тенденция к уменьшению новых случаев есть и в Европе
Что касается уменьшения нового количества больных коронавирусом, которое сейчас наблюдают в Украине, то такая тендеция есть и в Европе.
Наихудшая ситуация на сегодня в Великобритании, где активно распространяется новый, более агрессивный штамм вируса. На конец декабря в стране фиксировали около 40 тысяч инфицированных, вчера был установлен антирекорд – 58,7 тысячи новых больных за сутки,
– заметил глава комитета.
Главное для Украины – продержаться до конца холодного сезона
Еще одним аргументом за локдаун в Украине Радуцкий назвал пример Европы. Так как большинство европейских стран идут на усиление карантинных ограничений.
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По мнению парламентария, главная задача для Украины – продержаться до окончания холодного сезона, а это еще 2 – 3 месяца. Вакцинация не даст таких быстрых результатов, как бы хотелось.
Положительный эффект от вакцинации мы почувствуем, вероятно, ближе к следующему сезону гриппа и ОРВИ – то есть осенью,
– добавил нардеп.
Локдаун стартует уже с 8 января
Отметим, что локдаун в Украине стартует уже 8 января и продлится до 24 января включительно. Однако в СМИ распространили информацию, что решение о жестком карантине могут пересмотреть. Якобы сейчас в правительстве изучают коронавирусную статистику.
Что известно о карантине и локдауне в Украине / Инфографика 24 канала
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