Поезд" Интерсити", который ехал из Киева в Запорожье сошел с рельсов. Из-за этого на несколько дней меняли график движения, однако теперь все восстановили.

Контактную сеть и пути уже починили, а сам поезд поставили на рельсы. Он направляется в Киев в депо для диагностики.

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Все рейсы пассажирских поездов, в том числе и "Интерсити+", курсируют без задержек.

Заметим, ранее движение поездов между Запорожьем и Днепром временно приостанавливали. В ряде других рейсов меняли маршрут.

Авария поезда возле Запорожья: что известно