После аварии "Интерсити" под Запорожьем движение поездов полностью восстановили
Поезд" Интерсити", который ехал из Киева в Запорожье сошел с рельсов. Из-за этого на несколько дней меняли график движения, однако теперь все восстановили.
Источник:Укрзализныця
Контактную сеть и пути уже починили, а сам поезд поставили на рельсы. Он направляется в Киев в депо для диагностики.
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Все рейсы пассажирских поездов, в том числе и "Интерсити+", курсируют без задержек.
Заметим, ранее движение поездов между Запорожьем и Днепром временно приостанавливали. В ряде других рейсов меняли маршрут.
Авария поезда возле Запорожья: что известно
- Поезд "Интерсити" сошел с рельсов 29 марта возле поселка Славгород. До Запорожской станции он не доехал всего 50 километров.
- В поезде было 88 пассажиров, но никто не пострадал.
- Уже 30 марта "Интерсити" удалось полностью поднять.
- Укрзализныця создала комиссию для расследования инцидента. По предварительной информации, было повреждение рельсов, поэтому машинисту пришлось экстренно тормозить.
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