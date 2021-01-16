В Черкассах уже 6 лет не могут открыть Музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко. В 2015 году здание сгорело.

Тогда возгорание произошло в зрительном зале. Причины пока неизвестны. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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После огня театр спасли

От огня обрушился потолок, сгорел зрительный зал и передняя часть театра. Сцену удалось спасти, ее закрыли пожарной завесой. Полтора года здание не ремонтировали из-за нехватки финансирования.

Наконец 200 миллионов гривен на восстановление выделили из:

Государственного фонда регионального развития;

областного и городского бюджетов.

Ремонт долго затягивали и дату открытия несколько раз переносили. Последний раз ее планировали месяц назад, но снова открыть театр не удалось.

Сейчас идет проверка

Сейчас продолжается проверка качества работ и затраченных средств. О том, что здание не готово к открытию, рассказали театралы. Замены требуют лебедки, которые двигают над сценой 17-метровые металлические трубы. К ним крепят декорации и пожарный занавес. Конструкциям уже более 50 лет и они не выдерживают нагрузки.

Они уже давно в ужасном, аварийном состоянии. Но мы их используем, потому что деваться некуда. Делаем повседневные профилактические ремонты,

– рассказал главный инженер Черкасского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Анатолий Кучеренко.

Замену лебедок вносили в смету, еще когда планировали ремонт. Они стоят 25 миллионов гривен. К документу добавили и выводы экспертов об аварийности конструкции. Однако рабочая группа впоследствии это убрала из списка.



Театр а Черкассах / Скриншот из видео

На обращение не обращают внимания

На повторное обращение театралов чиновники не обращают внимания. Там отметили, что все работы по смете выполнены, а деньги потрачены.



Драмтеатр во время ремонта / Фото из фейсбук-страницы Романа Бондаря

"При выезде экспертов и проектантов был скорректирован проект, согласно которому заменили тросы, электроснабжение. То есть лебедки в хорошем состоянии – заменены не были", – отметила директор театра Юлия Шевченко.

Когда планируют открыть театр

Театр планируют открыть в конце февраля. Его передадут на баланс коммунального предприятия. Областные руководители предлагают тогда и просить дополнительное финансирование.

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Этого боятся театралы, ведь не верят, что после введения в эксплуатацию здания, им выделят деньги на аварийную и уже опасную технику. А играть на такой сцене отказываются.