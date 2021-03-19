Нового очільника Посольства Сполучених Штатів Америки можуть призначити для роботи в Києві до літа. Це є надзвичайно важливим фактором для двосторонніх відносин країн.

Це заявив колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер. Зокрема відповідну інформацію він повідомив під час онлайн-включення, яке організувала Американсько-українська Ділова рада.

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Посла США можуть призначити до літа

За його словами, ніщо не замінить посла, який є особистим представником президента і може говорити з владою від імені адміністрації Штатів.

Я б попросив українських друзів трохи запастися терпінням. Я б спрогнозував, що ми почуємо ім'я, потім буде оголошена номінація, а потім відбудеться процес підтвердження в Сенаті пізніше, цієї весни,

– зазначив Волкер.

Він зауважив, що команда очільника країни Джо Байдена працює в Білому домі лише 2 місяці. Тому для нової адміністрації характерно те, що чиновників спочатку затверджують через процедуру прийняття в Сенаті США.

Офіційно затверджений лише Блінкен

Волкер також відзначив, що наразі в Держдепартаменті США на посаді офіційно затверджений Сенатом тільки Ентоні Блінкен. "Ще потрібно виконати багато роботи для того, щоб номінанти пройшли процедуру прийняття", – він додав.

Нагадаємо! 45 президент США Дональд Трамп на початку травня 2020 року номінував на пост посла в Україні генерала-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона. Комітет у закордонних справах підтримав його кандидатуру. Але вже у січні 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Байден шукає іншого кандидата на посла.

Водночас Волкер наголосив, що Штати і зараз мають потужне представництво в Україні, наприклад, Крістіна Квін, яка тимчасово є на посаді. За його словами, вона відмінно виконує свою роботу.