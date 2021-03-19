Нового руководителя Посольства Соединенных Штатов Америки могут назначить для работы в Киеве до лета. Это является чрезвычайно важным фактором для двусторонних отношений стран.

Это заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер. В частности соответствующую информацию он сообщил во время онлайн-включения, которое организовал Американо-украинский Деловой совет.

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Посла США могут назначить до лета

По его словам, ничто не заменит посла, который является личным представителем президента и может говорить с властью от имени администрации Штатов.

Я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением. Я бы спрогнозировал, что мы услышим имя, затем будет объявлена ​​номинация, а затем состоится процесс подтверждения в Сенате позже, этой весной,

– отметил Уолкер.

Он отметил, что команда главы страны Джо Байдена работает в Белом доме только 2 месяца. Поэтому для новой администрации характерно то, что чиновников сначала утверждают через процедуру принятия в Сенате США.

Официально утвержден только Блинкен

Уолкер также отметил, что сейчас в Госдепартаменте США в должности официально утвержден Сенатом только Энтони Блинкен. "Еще нужно проделать много работы для того, чтобы номинанты прошли процедуру принятия", – он добавил.

Напомним! 45 президент США Дональд Трамп в начале мая 2020 года номинировал на пост посла в Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Комитет по иностранным делам поддержал его кандидатуру. Но уже в январе 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Байден ищет другого кандидата на посла.

В то же время Уолкер подчеркнул, что Штаты и сейчас имеют мощное представительство в Украине, например, Кристина Квин, которая временно является в должности. По его словам, она отлично выполняет свою работу.