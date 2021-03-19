Посла США в Украине могут назначить до лета, – Уолкер
Нового руководителя Посольства Соединенных Штатов Америки могут назначить для работы в Киеве до лета. Это является чрезвычайно важным фактором для двусторонних отношений стран.
Источник:Укринформ
Это заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер. В частности соответствующую информацию он сообщил во время онлайн-включения, которое организовал Американо-украинский Деловой совет.
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Посла США могут назначить до лета
По его словам, ничто не заменит посла, который является личным представителем президента и может говорить с властью от имени администрации Штатов.
Я бы попросил украинских друзей немного запастись терпением. Я бы спрогнозировал, что мы услышим имя, затем будет объявлена номинация, а затем состоится процесс подтверждения в Сенате позже, этой весной,
– отметил Уолкер.
Он отметил, что команда главы страны Джо Байдена работает в Белом доме только 2 месяца. Поэтому для новой администрации характерно то, что чиновников сначала утверждают через процедуру принятия в Сенате США.
Официально утвержден только Блинкен
Уолкер также отметил, что сейчас в Госдепартаменте США в должности официально утвержден Сенатом только Энтони Блинкен. "Еще нужно проделать много работы для того, чтобы номинанты прошли процедуру принятия", – он добавил.
В то же время Уолкер подчеркнул, что Штаты и сейчас имеют мощное представительство в Украине, например, Кристина Квин, которая временно является в должности. По его словам, она отлично выполняет свою работу.
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