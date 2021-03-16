Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке нахамил мужчине, который призвал его сообщать информацию о переговорах в ТКГ на украинском языке.

Спикер украинской делегации обнародовал пост, в котором рассказывал, насколько важно уметь вести переговоры со страной-агрессором.

Читайте также Пока ох**вшая общественность не поймет, – Арестович защитил ОПЗЖ и Бойко

Один из пользователей в комментариях попросил Арестовича использовать государственный язык, когда тот сообщает информацию о переговорах по Донбассу.

Господин, это же самое – на украинском. Вы же утверждаете, что находитесь в составе украинской делегации,

– написал Виктор Иванов

Реакция Арестовича на просьбу была не совсем адекватной. Он послал мужчину на три буквы: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

Новость дополняется...