В Украине поселковые старосты будут иметь новые эффективные полномочия. Кабинет министров подал в парламент соответствующий законопроект.

Институт старост нуждается в изменениях

Вскоре проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" рассмотрит профильный комитет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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В ведомстве отмечают, что институт старост работает в Украине уже 5 лет, однако нуждается в изменениях.

Минрегионом вместе с народными депутатами разработан и представлен в парламенте законопроект, который позволит наделить поселковых старост действительно эффективными функциями,

– заверили в министерстве.

Кроме того, жители общин смогут влиять на выбор кандидатур старост.

Как сейчас происходит назначение старост

Поселкового старосту назначают советы по представлению главы общины, часто без учета мнения людей.

В ведомстве добавляют, что также такие назначения не учитывают профессиональные и личные качества кандидатов, зато связаны с "кумовством".

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Какие изменения предлагают в законопроекте

В документе предлагают, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы. Однако этому должно предшествовать обязательное публичное обсуждение всех кандидатур в округе.

Новые полномочия поселковых старост

Согласно документу, староста не будет входить в Исполнительный комитет Рады, но будет иметь много полномочий:

право совещательного голоса;

право присутствовать на заседании исполкома, на сессии;

право представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.

Староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.

Однако староста не будет иметь права

работать по совместительству, даже на общественных началах;

заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль.

В то же время под запрет не попадает преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.

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