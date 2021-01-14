Поселковые старосты получат новые функции: какие изменения планируют внедрить
В Украине поселковые старосты будут иметь новые эффективные полномочия. Кабинет министров подал в парламент соответствующий законопроект.
Институт старост нуждается в изменениях
Вскоре проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" рассмотрит профильный комитет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
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В ведомстве отмечают, что институт старост работает в Украине уже 5 лет, однако нуждается в изменениях.
Минрегионом вместе с народными депутатами разработан и представлен в парламенте законопроект, который позволит наделить поселковых старост действительно эффективными функциями,
– заверили в министерстве.
Кроме того, жители общин смогут влиять на выбор кандидатур старост.
Как сейчас происходит назначение старост
Поселкового старосту назначают советы по представлению главы общины, часто без учета мнения людей.
В ведомстве добавляют, что также такие назначения не учитывают профессиональные и личные качества кандидатов, зато связаны с "кумовством".
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Какие изменения предлагают в законопроекте
В документе предлагают, чтобы старост утверждал местный совет по представлению главы. Однако этому должно предшествовать обязательное публичное обсуждение всех кандидатур в округе.
Новые полномочия поселковых старост
Согласно документу, староста не будет входить в Исполнительный комитет Рады, но будет иметь много полномочий:
- право совещательного голоса;
- право присутствовать на заседании исполкома, на сессии;
- право представлять интересы жителей своего старостинского округа и участвовать в подготовке предложений к проекту бюджета общины.
Староста будет отчитываться не только перед советом общины, но и перед жителями старостинского округа.
Однако староста не будет иметь права
- работать по совместительству, даже на общественных началах;
- заниматься предпринимательской деятельностью и получать от этого прибыль.
В то же время под запрет не попадает преподавательская, научная или творческая работа во внерабочее время.
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