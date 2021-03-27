Служба безпеки України спіймала керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції. Їхня оборудка під час транзитного перевезення товарів з Росії завдала державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.

За попередніми даними слідства, посадовці отримували гроші від експедиторських компаній, які супроводжували транспортування продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу. Читайте також СБУ викрила агента КДБ Білорусі, який організовував постачання зброї в Україну з Росії: відео Як працювала незаконна схема Гроші учасникам схеми давали за послуги простою рухомого складу на залізничній станції.

на залізничній станції. Для цього посадовці Ужгородської дирекції залізничних вносили неправдиві дані у звітну документацію.

у звітну документацію. Своїми діями вони завдали державі збитків на суму понад 5 мільйонів гривень. Що виявили під час обшуків Правоохоронці обшукали місця роботи й проживання учасників оборудки. Там виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності. Що загрожує фігурантам справи Одному з керівників підрозділу вже оголосили про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших людей, причетних до схеми.