Посадовців спіймали на корупції під час транзиту залізничного транспорту з Росії
Служба безпеки України спіймала керівників підрозділів Ужгородської дирекції залізничних перевезень на корупції. Їхня оборудка під час транзитного перевезення товарів з Росії завдала державі збитків на понад 5 мільйонів гривень.
Источник:СБУ
За попередніми даними слідства, посадовці отримували гроші від експедиторських компаній, які супроводжували транспортування продукції з Росії до однієї з країн Євросоюзу.
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Як працювала незаконна схема
- Гроші учасникам схеми давали за послуги простою рухомого складу на залізничній станції.
- Для цього посадовці Ужгородської дирекції залізничних вносили неправдиві дані у звітну документацію.
- Своїми діями вони завдали державі збитків на суму понад 5 мільйонів гривень.
Що виявили під час обшуків
Правоохоронці обшукали місця роботи й проживання учасників оборудки. Там виявили фінансово-господарські документи із доказами протиправної діяльності.
Що загрожує фігурантам справи
- Одному з керівників підрозділу вже оголосили про підозру за статтею про зловживання владою або службовим становищем.
- Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших людей, причетних до схеми.
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