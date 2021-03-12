Порывы ветра и гололедица: в Одессе объявили штормовое предупреждение
В течении 12 марта в Одесской области утром и днем ожидаются сильные порывы ветра. Объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности.
Источник:Укргидрометцентр
Ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Также предупредили о гололедице на дорогах.
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Какой будет погода в Одессе
В течении дня в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки. Температура ночью – 1-3 градуса мороза, а днем плюс 3-5 градусов тепла.
В целом в области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью будет 1-6 градусов мороза, а днем 2-7 градусов тепла. На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
Также предупредили о гололедице на дорогах.
Штормовое предупреждение в Украине / Фото Гидрометцентр
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