В Португалии 2 февраля состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве украинца Игоря Гоменюка. Трое обвиняемых отрицали свою причастность к преступлению.

Источник: "Радио Свобода"

Переводчица адвоката семьи Гоменюка Анна Гуцул сообщила, что на заседании присутствовали сами обвиняемые и их адвокаты.

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Итоги первого заседания

Как сказала Гуцул, каждый адвокат обвиняемых подчеркнул, что его подзащитный якобы не виновен. Сами мужчины отрицали свою причастность к преступлению.

Каждый из них говорил, что он не виноват. Они выступили с такой идеей: якобы, когда они вошли, то Игорь уже был связан этим скотчем, руки и ноги у него были связаны, а они его нашли уже в таком состоянии,

– рассказала Гуцул.

Переводчица также отметила, что судебное заседание продолжится 3 февраля. Суд должен заслушать свидетелей.

Что известно о смерти украинца

Игоря Гоменюка задержали за попытку въезда в страну без визы. В комнате без камер мужчину избили трое работников миграционной службы.

миграционной службы. В изоляторе Игорь Гоменюк умер . Украинское посольство в Португалии обратилось в МИД страны с просьбой оказать содействие в расследовании преступления.

. Украинское посольство в Португалии обратилось в МИД страны с просьбой оказать содействие в расследовании преступления. По данным судебно-медицинской экспертизы, его тело было все покрыто следами избиения. У него осталась жена и двое детей.

Ранее один из обвиняемых заявлял в прессе, что отрицает обвинение в убийстве, и возлагал вину за смерть Гоменюка на состояние здоровья задержанного, отсутствие медицинской помощи и действия других лиц.