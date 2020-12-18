В Португалии локдаун хотят ввести в новогоднюю ночь
В Португалии режим чрезвычайного положения продлили до 7 января. Кроме того, на большей части территории введен комендантский час.
Жители не могут выходить на улицы с 23 вечера до 5 утра в будни. В выходные же ограничения действуют с 13:00 до 5 утра. Об этом информирует Channelnewasia.
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Ранее планировалось, что комендантский час ослабят в новогоднюю ночь. Премьер страны обещал, что в новогоднюю ночь те, кто празднуют, смогут вернуться домой до 2 часов ночи. Впрочем, ухудшение эпидемиологической ситуации заставило правительство пересмотреть планы.
Мы должны тотальным образом предотвратить празднование Нового года,
– заявил премьер.
Таким образом, накануне Нового года 31 декабря комендантский час будет действовать по режиму буднего дня, а с 1 по 3 января – как в выходные.
Какова ситуация с коронавирусом в Португалии
- В стране зафиксировали более 360 тысяч больных, выздоровели уже более 280 тысяч человек, а умерли от инфекционных осложнений – 5902 человек.
- В последние дни в стране фиксируют около 5 тысяч заражений в день.
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