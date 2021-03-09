Служба безопасности Украины 9 марта допросила Виктора Медведчука относительно расследования уголовного дела о возможной госизмене. В тот же день в ведомство на допрос должен был прийти и Петр Порошенко.

Однако пятый президент Петр Порошенко на допрос не пришел. Такую информацию 24 каналу сообщил источник правоохранительных органах.

Ранее СБУ допросила Медведчука по госизмене, – источник

Допрос в СБУ для Медведчука и Порошенко

О каком именно производстве идет речь источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся в производстве по совершению государственной измены, в котором исследуются факты недавно опубликованных разговоров Медведчука и Суркова.

В тот же день к следователям СБУ вызвали и пятого президента Украины Петра Порошенко. Однако, по информации источников, он не прибыл.

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