Петр Порошенко мог наложить санкции против каналов Виктора Медведчука еще в течение последнего месяца пребывания на посту президента. Однако он не только не сделал это, но и предоставил гражданство российскому медиаменеджеру Алексею Семенову.

22 апреля 2019 года, на следующий день после поражения на выборах, Порошенко издал ряд указов, которые до сих пор не обнародованы. Об этом в авторском блоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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Порошенко предоставил гражданство Украины Семенову сразу, как стали известны результаты выборов

По его словам, пятый президент подписал указ №158 о принятии в гражданство Украины российского медиаменеджера сразу, как стали известны результаты выборов.

В перечне публичных указов нет такого с номером 158, он просто пропущен. Есть указ 156, а сразу за ним следует указ 159,

– заметил журналист.

Сергей Лещенко отметил, что Алексей Семенов – знаковая фигура на медиарынке Украины. он:

создал канал "112 Украина";

возглавлял NewsOne;

был приглашен запустить в работу тайный телеканал Порошенко "Прямой", оформленный на подставных лиц.

"Вместо того, чтобы ввести санкции против каналов Медведчука, Порошенко предоставил гражданство Украины конструктору этого медиаоружия", – отметил автор блога "Честная политика".



Алексей Семенов / Фото "Телекритика"

Сергей Лещенко отметил, что уже с новым украинским гражданством россиянин Семенов пошел работать главой объединенного холдинга Медведчука.

Где под одной крышей собрались каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые начали насаждать в Украине отвратительные технологии лжи и провокации ненависти к собственному государству,

– отметил он.

Журналист подытожил, что часть ответственности несет пятый президент, который только имитировал борьбу с этими рупорами российской пропаганды.

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкции будут действовать в течение 5 лет.

Козаку относятся телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они пока прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов.

По информации СМИ, санкции наложили и на самолеты Козака и Медведчука.

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