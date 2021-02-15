Во времена пятого президента Петра Порошенко его окружение помогло структурам, связанным с олигархом Виктором Медведчуком, прибрать к рукам большой государственный дизельпровод. Через него выкачивали топливо из России.

Источник: "Между прочим" на 24 канале

Впрочем Порошенко "помогал" олигарху не только в этом. Санкции на телеканалы, связанные с кумом Путина Виктором Медведчуком, должны были наложить еще в 2018 году, по прямому вмешательству Порошенко. Однако решение СБУ до конца оттягивали.

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Такое мнение высказал экс-депутат и журналист Сергей Лещенко. Также в эфире программы "Между прочим" о том, как Медведчук продолжает терять свое влияние в Украине, о вакцинации, делах вокруг Окружного админсуда Киева говорили – говорили член Общественного совета добропорядочности, академик Михаил Жернаков и глава комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комисаренко.

О влиянии Порошенко на Медведчука

Дмитрий Гнап: Петр Порошенко недавно оправдывался, почему за времена президентства не наложил санкции на структуры Медведчука. Почему?

Сергей Лещенко: в сентябре 2018 года, еще до голосования парламента, когда Нацсовет (он тоже тогда контролировался Медведчуком) поднял вопрос о том, чтобы не продлевать каналам Медведчука лицензию, потому что она уже подошла к концу, а нарушений много.

Карманный руководитель Нацсовета снял этот вопрос с рассмотрения. Объяснил это якобы просьбой СБУ его не рассматривать. А на самом же деле было письмо, в котором указано, что наоборот – Служба безопасности считает эти каналы частью гибридной информационной войны России.

Потом Порошенко это голосование в парламенте блокировал на уровне Совета безопасности и обороны. Порошенко давал "недельный срок" СБУ доработать вопрос. Потом его "положили в ящик". Уже в 2019 году вопрос санкций тоже обошли стороной, а тогдашний президент поручил СБУ продолжать это прорабатывать.

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О расследовании вокруг вакцины и вакцинации

Сергей Комисаренко: Китайская вакцина Sinovac сейчас проходит 3 фазу клинических испытаний. Возможно, именно поэтому и ждут ее регистрации, и тогда она сможет попасть в Украину. Однако ее стоимость и создание существенно отличаются от вакцин других компаний.

Вакцину Sinovac создают по технологии, которая существенно отличается от Pfizer, Moderna, AstraZeneka. Последние разрабатывали по современным технологиям, поэтому они раньше закончили клинические испытания.

Китайскую вакцину создают по классической технологии, и потому эта вакцина может стоить больше. Думаю, что ее не поставили в Украину потому, что она, возможно, не имеет еще разрешения на поставку.

К тому же сейчас происходят более существенные мутации, чем те, на которые мы рассчитывали. Потому вакцина, созданная по классической технологии, может не работать с мутировавшим вирусом, но это нужно проверить.



5 этапов вакцинации против COVID-19 / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Больше о том, почему китайская вакцина значительно дороже других, – читайте здесь.

Об ОАСК

Михаил Жернаков: ОАСК нужно ликвидировать. Соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов еще несколько месяцев назад. На сайте президента написано, что глава государства удовлетворил эту петицию.

Однако пока суд не ликвидировали, и законопроект об этом глава государства не внес. Хотя, согласно Конституции, только он может это сделать.

На сайте президента появилось сообщение, что он планирует ограничить полномочия ОАСК. Насколько я понимаю, такое предложение поступило по требованию, прописанному в меморандуме с МВФ. И на сайте Верховной Рады уже есть номер законопроекта, хотя текста документа еще нет.

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Измена это или победа, мы сможем сказать, когда увидим, потому что он может называться "Об ограничении полномочий Окружного админсуда Киева", но вполне может идти речь об увеличении полномочий.