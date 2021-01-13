Пятого украинского президента Петра Порошенко и его семью заметили на отдыхе в Эквадоре. В частности, их сфотографировали в аэропорту города Гуаякиль.

Местные журналисты встретили семью Порошенко перед посадкой в ​​самолет, об этом сообщает телеграм-канал "Карточный Офис".

Интересно Два украинских телеканала показали перед Новым годом поздравления Порошенко, а не Зеленского

Незапланированная посадка

В заметке говорится, что борт, которым семья Порошенко вылетела из Эквадора сначала должен был лететь в Амстердам через Панаму. Мол, посадка в аэропорту города Гуаякиль не была запланированной.

Однако самолет приземлился там уже через час после того, как покинул аэропорт Кито. Вынужденную остановку объяснили срочной необходимостью дезинфекции борта.



Петр Порошенко возвращается из Эквадора / Фото "Карточный офис"



Порошенко с семьей в аэропорту города Гуаякиль / Фото "Карточный офис"



Порошенко заметили на отдыхе в Эквадоре / Фото "Карточный офис"

Видео с самолета, которым возвращалась семья

Появилась также информация, что во время отдыха на Галапагосских островах пятый украинский президент якобы общался с чиновниками и бизнесменами Эквадора.

Впоследствии в этом же телеграм-канале опубликовали видео с самолета Петра Порошенко с женой. Там сообщили, что его автор – Максим Ярош из полка "Азов".