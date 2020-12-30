Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно он санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Произошло это в 2018 году.

Однако, к сожалению, операцию сорвали. Об этом Порошенко заявил в эфире 5 канала.

Актуально Спецоперацию с вагнеровцами в Беларуси будет расследовать сеть Bellingcat

Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции (по задержанию боевиков Вагнера – 24 канал),

– заявил Порошенко.

Что еще сказал Порошенко

Операцию сорвали конкретные люди, которые должны понести за это ответственность.

Стоит создать временную следственную комиссию и допросить всех причастных к делу.

Кроме того, пятый президент Украины подчеркнул, что "не даст закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены".

"Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью завлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитие Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – заявил Порошенко.

Что известно о задержании "вагнеровцев"