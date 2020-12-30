Порошенко заявил, что санкционировал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно он санкционировал спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Произошло это в 2018 году.
Однако, к сожалению, операцию сорвали. Об этом Порошенко заявил в эфире 5 канала.
Актуально Спецоперацию с вагнеровцами в Беларуси будет расследовать сеть Bellingcat
Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции (по задержанию боевиков Вагнера – 24 канал),
– заявил Порошенко.
Что еще сказал Порошенко
Операцию сорвали конкретные люди, которые должны понести за это ответственность.
Стоит создать временную следственную комиссию и допросить всех причастных к делу.
Кроме того, пятый президент Украины подчеркнул, что "не даст закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены".
"Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью завлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбитию самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитие Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", – заявил Порошенко.
Что известно о задержании "вагнеровцев"
- Летом 2020 года на территории Беларуси спецслужбы задержали группу российских "вагнеровцев" – военных из компании "Вагнера". Те якобы готовили провокации во время выборов президента Беларуси.
- Украинская сторона настаивала на экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе.
- Однако белорусские силовики передали всех "вагнеровцев" России.
- Украинские СМИ заявили: это была спецоперация украинской контрразведки. вагнеровцев якобы должны были привезти в Киев и задержать в украинской столице.
- Однако в Офисе Президента такую гипотезу отрицают.
- Расследование дела "вагнеровцев" проведет сеть Bellingcat.
Поделиться новостью