Порошенко приехал в ВР с частично закрашенными номерами: для чего это делать
Петр Порошенко приехал на согласительный совет в парламент перед началом пленарной недели. Журналисты заметили, что номера его авто были частично закрашены.
Источник:Телеграм-канал PavlovskyNews
Как сообщают журналисты, добавляя соответствующие фото, на передних номерах была закрашена первая буква, которая указывает на регион регистрации.
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При этом на заднем номере все буквы окрашены черным цветом.
Вопрос нашего журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента оставил без ответа,
– пишут PavlovskyNews.
Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости. Камеры автофиксации нарушений не срабатывают на номерах, где отсутствуют какие-то элементы. Однако за "прикрывание номера" предусмотрены штрафы:
За эксплуатацию транспортного средства без номерного знака или со знаком, прикрытым какими-то предметами, закрашенными символами, неосвещенным или загрязненным:
- если такое произошло впервые – штраф в размере 170 гривен.
- за повторное нарушение – штраф 255 гривен или общественные работы и возмездное изъятие транспортного средства или без такового.
База данных автономеров в свободном доступе / Скриншот
Именно на авто Mersedes с номерным знаком АА 9342 ОМ Порошенко приезжал к зданию ГБР в июле 2019 года. Тогда на его охранника неизвестные совершили нападение, распылив в глаза газовый баллончик.
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