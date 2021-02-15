Петр Порошенко приехал на согласительный совет в парламент перед началом пленарной недели. Журналисты заметили, что номера его авто были частично закрашены.

Как сообщают журналисты, добавляя соответствующие фото, на передних номерах была закрашена первая буква, которая указывает на регион регистрации.

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При этом на заднем номере все буквы окрашены черным цветом.

Вопрос нашего журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента оставил без ответа,

– пишут PavlovskyNews.

Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости. Камеры автофиксации нарушений не срабатывают на номерах, где отсутствуют какие-то элементы. Однако за "прикрывание номера" предусмотрены штрафы:

За эксплуатацию транспортного средства без номерного знака или со знаком, прикрытым какими-то предметами, закрашенными символами, неосвещенным или загрязненным:

если такое произошло впервые – штраф в размере 170 гривен.

за повторное нарушение – штраф 255 гривен или общественные работы и возмездное изъятие транспортного средства или без такового.

Отметим. В открытых базах номеров в интернете, информации об этих автономерах нет. На странице одной из них имеется фото этих же номеров на авто другой марки Mercedes.



База данных автономеров в свободном доступе / Скриншот

Именно на авто Mersedes с номерным знаком АА 9342 ОМ Порошенко приезжал к зданию ГБР в июле 2019 года. Тогда на его охранника неизвестные совершили нападение, распылив в глаза газовый баллончик.

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