В Украине наконец началась давно обещанная вакцинация от коронавируса. Прививки делают вакциной британско-шведской компании AstraZeneca, которая производится в Индии. Петр Порошенко не особо подбирал слова, чтобы охарактеризовать качество завезенной вакцины.

У залі українського парламенту він назвав препарат лайном, посилаючись нібито на думку лікарів. Про цинізм п'ятого президента України Петра Порошенка в питанні вакцинації від COVID-19 – читайте далі.

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Щодо кампанії вакцинації в Україні з'явилося чимало критиків. Хтось критикує МОЗ за повільність переговорів із західними фармкомпаніями, хтось за малу кількість наразі поставлених в Україну доз препарату.

Водночас п'ятий президент Петро Порошенко не особливо добирав слова, щоб схарактеризувати якість завезеної вакцини.

Порошенко про якість вакцини, яку привезли в Україну: відео

Залишимо на совісті колишнього керівника держави рівень його вихованості і культури. Нас цікавить інше – чи справді ця вакцина за якістю є тією субстанцією, про яку сказав Порошенко.

Реакція на слова Порошенка

► Медики

Його слова збурили з одного боку медичне експертне середовище, яке розцінило таку заяву Порошенка, як удар по кампанії вакцинації. На сьогодні і так відомо, які настрої панують в українському суспільству і кожна публічна заява проти кампанії щеплення може потягнути за собою, зрештою, нові смерті від коронавірусу.

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► Дипломати

Втім, крім медиків, безпардонний вислів Порошенка обурив і дипломатів. Так, саме дипломатів, попри те, що Петро Олексійович вважає себе ледь не генієм дипломатичної справи.

Проте представники низки західних країн були змушені реагувати на таку скандальну заяву п'ятого президента.

Наступного ж дня після заяви Порошенка посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму твітері, що завезена українським МОЗом вакцина з Індії робиться за формулою і під контролем міжнародної фармацевтичної компанії AstraZeneca. Додала, що припущення "деяких" політиків, що замість цієї вакцини в Україну привезли щось інше – абсолютно неприйнятне.



Мелінда Сіммонс / Фото rbc.ua

Колишній посол Канади в Україні Роман Ващук був ще більш різким в оцінках. Він назвав спробу Порошенка заробити політичні бали на критиці кампанії вакцинації смертельно небезпечною грою зі здоров'ям людей.

Він також додав, що поширення Порошенком фейків про вакцину, яку виробили в Азії, виглядає ще більш огидною, коли ці фейки публікують зі смартфонів чи ноутбуків зроблених в тій самій Азії.

Ба більше, днями прем'єр Канади Джастін Трюдо офіційно заявив, що Канада закупила 2 мільйони доз в Індії тієї самої вакцини, що і завезена в Україну.

Особисто для мене найбільший цинізм цієї історії не в тому, що Петро Олексійович заради політичного хайпу готовий поставити під загрозу здоров'я людей,

– казав Трюдо.

Найбільший цинізм цієї історії в тому, що цей Порошенко вкотре продемонстрував свою дволикість. Бо 9 років тому, коли він був міністром економічного розвитку в уряді Азарова, він не був таким принциповим.

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Моторошна історія про вакцину Богатирьових

Я вже розповідав про цю історію в "Праві на правду" неодноразово, але її варто нагадати ще раз, оскільки саме ця історія завдала найбільшого удару по довірі українців до вакцинації.

Отож, у 2012 році всю Україну сколихнув гучний скандал з вакцинами харківської фірми "Фармстандарт-Біолік". Ця фірма належала синам тодішньої міністерки охорони здоров'я – регіоналки Раїси Богатирьової.

Матуся-міністерка "завалила" фірму своїх синочків державними замовленнями на виготовлення вакцин, щоб виконати державні контракти на 2 мільярди гривень, вакцини на заводі "Біоліку" почали готувати нашвидкуруч або, як кажуть у народі, "бодяжити".



Богатирьова з синами / Фото irrp.org.ua

Як наслідок, вакцина від гепатиту, якою щепили дітей, була виготовлена із серйозними порушеннями вимог якості. Через це у різних містах України почали помирати немовлята.

Довідка. За офіційними даними МОЗ, 9 років тому від неякісної вакцини "Біоліку" померло 8 дітей.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідувала цю історію, стверджувала, що дитячих смертей було мінімум вдвічі більше. Свідоцтва про смерть умисно фальсифікувалися, тому точну кількість жертв тоді так і не вдалося встановити.

Порошенко не критикував Богатирьову

Втім, ви не знайдете жодного слова критики з боку тодішнього міністра Порошенка на адресу своєї колеги по уряду Раїси Богатирьової, яка закупила вакцину, що стала справжньою отрутою для деяких українських дітей.

Натомість на цьому фото ви можете побачити, як в розпал скандалу зі смертельними вакцинами, Петро Олексійович ніжно і пристрасно припадає до рук пані Богатирьової.



Порошенко цілує руку Богатирьової / Фото meganews

Кримінальна справа проти неї, до речі, в часи президента Порошенка була благополучно похована генпрокуратурою під керівництвом його кума Юрія Луценка.

Будьмо відверті, правду про вакцинацію краще дізнаватися з дискусій експертів – інфекціоністів та вірусологів, а не з вульгарних заяв лицемірних політичних діячів.