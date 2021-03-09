Порошенко назвал Covishield го*ном: Зеленский отреагировал на критику
Пятый президент Украины Петр Порошенко в парламенте нецензурно охарактеризовал вакцину против COVID-19, которую привезли в Украину. Президента Владимира Зеленского то, что Covishield назвали го*ном возмутило. Он заметил, что так можно назвать суть поступков его предшественника на посту.
Источник:24 канал
Во время форума "Украина 30" Зеленский прокомментировал слова Порошенко. Глава государства подчеркнул, что сейчас идет информационная война между пропагандой и свободой слова.
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Украинцы чувствуют последствия информационной войны
Именно украинцы, считает Зеленский, уже почувствовали на себе последствия этой войны, когда в человека попадают фейками.
Как никто другой, мы знаем, какие ужасные последствия имеют истории про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей", о "нас здесь нет",
– сказал Зеленский.
Вакцину назвали словом, характеризующим суть поступков, – президент
Глава государства отметил, что не следует думать, что Украину информационно атакуют только извне, нападение идет и изнутри. В частности, сказал Зеленский, от тех, кто называет себя патриотами.
Когда "большие патриоты" врут гражданам про Новые Санжары, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, про тарелки с борщом. Или когда же называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует суть их поступков. Ведь в погоне за собственной популярностью, они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев,
– заметил президент.
Порошенко так высказался о вакцине 1 марта
Отметим, что такую нелестную характеристику вакцине, привезенной из Индии главой Минздрава Максимом Степановым, Порошенко дал во время согласительного совета 1 марта. Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что врачи якобы отказываются от прививок Covishield.
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