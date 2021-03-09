Пятый президент Украины Петр Порошенко в парламенте нецензурно охарактеризовал вакцину против COVID-19, которую привезли в Украину. Президента Владимира Зеленского то, что Covishield назвали го*ном возмутило. Он заметил, что так можно назвать суть поступков его предшественника на посту.

Во время форума "Украина 30" Зеленский прокомментировал слова Порошенко. Глава государства подчеркнул, что сейчас идет информационная война между пропагандой и свободой слова.

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Украинцы чувствуют последствия информационной войны

Именно украинцы, считает Зеленский, уже почувствовали на себе последствия этой войны, когда в человека попадают фейками.

Как никто другой, мы знаем, какие ужасные последствия имеют истории про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей", о "нас здесь нет",

– сказал Зеленский.

Вакцину назвали словом, характеризующим суть поступков, – президент

Глава государства отметил, что не следует думать, что Украину информационно атакуют только извне, нападение идет и изнутри. В частности, сказал Зеленский, от тех, кто называет себя патриотами.

Когда "большие патриоты" врут гражданам про Новые Санжары, о том, что защитникам на фронте запрещено стрелять, про тарелки с борщом. Или когда же называют вакцину словом, которое на самом деле характеризует суть их поступков. Ведь в погоне за собственной популярностью, они готовы поставить под удар безопасность, жизнь, здоровье украинцев,

– заметил президент.

Порошенко так высказался о вакцине 1 марта

Отметим, что такую нелестную характеристику вакцине, привезенной из Индии главой Минздрава Максимом Степановым, Порошенко дал во время согласительного совета 1 марта. Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что врачи якобы отказываются от прививок Covishield.

Интересно! Президент Владимир Зеленский вакцинировался именно препаратом Covishield. Произошло это 2 марта во время рабочей поездки главы государства на Донбасс. После этого Зеленский заверил, что чувствовал себя хорошо.