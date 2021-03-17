Порошенко и Медведчук возглавили рейтинг недоверия украинцев
Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков и общественных деятелей, которым больше всего не доверяют украинцы. На втором месте оказался кум президента России Виктор Медведчук.
Источник:КМИС
Высокий показатель недоверия населения также есть у министра внутренних дел Арсена Авакова.
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Рейтинг недоверия украинцев
- Петр Порошенко – 72,3% опрошенных,
- Виктор Медведчук – 71,8%,
- Арсен Аваков – 67,6%,
- Юлия Тимошенко – 65,3%,
- Юрий Бойко – 59,8%,
- Денис Шмыгаль – 53,8%,
- Владимир Зеленский – 51%,
- Оксана Марченко – 50,5%,
- Максим Степанов – 31,2%,
- Сергей Стерненко – 24%.
Кому больше всего доверяет население
- Владимир Зеленский – 44,5%,
- Юлия Тимошенко – 30,7%,
- Юрий Бойко – 26,2%,
- Петр Порошенко – 24,6%,
- Арсен Аваков – 19,6%,
- Виктор Медведчук – 15,1%,
- Денис Шмыгаль – 12,6%,
- Оксана Марченко – 10,2%,
- Максим Степанов – 8,4%,
- Сергей Стерненко – 7,6%.
Если вычислить баланс доверия и недоверия, то для всех политиков Украины он отрицательный – им не доверяет больше людей, чем доверяет. Лучший баланс у Зеленского, Стерненко и Степанова. Худший – у Медведчука, Авакова и Порошенко (-48%).
Кстати, большинство людей, которые доверяют Зеленскому, это 18 – 29-летние жители западных областей. Медведчуку же верят те, что проживают на востоке и юге и им за 60 лет. Такая же возрастная категория доверяет Тимошенко.
Распределение украинцев, которые доверяют политикам / Таблица КМИС
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