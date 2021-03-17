Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков и общественных деятелей, которым больше всего не доверяют украинцы. На втором месте оказался кум президента России Виктор Медведчук.

Высокий показатель недоверия населения также есть у министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Рейтинг недоверия украинцев

Петр Порошенко – 72,3% опрошенных,

Виктор Медведчук – 71,8%,

Арсен Аваков – 67,6%,

Юлия Тимошенко – 65,3%,

Юрий Бойко – 59,8%,

Денис Шмыгаль – 53,8%,

Владимир Зеленский – 51%,

Оксана Марченко – 50,5%,

Максим Степанов – 31,2%,

Сергей Стерненко – 24%.

Кому больше всего доверяет население

Владимир Зеленский – 44,5%,

Юлия Тимошенко – 30,7%,

Юрий Бойко – 26,2%,

Петр Порошенко – 24,6%,

Арсен Аваков – 19,6%,

Виктор Медведчук – 15,1%,

Денис Шмыгаль – 12,6%,

Оксана Марченко – 10,2%,

Максим Степанов – 8,4%,

Сергей Стерненко – 7,6%.

Если вычислить баланс доверия и недоверия, то для всех политиков Украины он отрицательный – им не доверяет больше людей, чем доверяет. Лучший баланс у Зеленского, Стерненко и Степанова. Худший – у Медведчука, Авакова и Порошенко (-48%).

Кстати, большинство людей, которые доверяют Зеленскому, это 18 – 29-летние жители западных областей. Медведчуку же верят те, что проживают на востоке и юге и им за 60 лет. Такая же возрастная категория доверяет Тимошенко.

Распределение украинцев, которые доверяют политикам / Таблица КМИС

Обратите внимание! Опрос проводил Киевский международный институт социологии на протяжении 10 – 12 марта. 2014 совершеннолетних людей опросили методом САТІ (телефонные интервью с использованием компьютера). Респонденты – жители всех областей, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.