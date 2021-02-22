Петр Порошенко испугался слухов о том, что на телеканал "Прямой" могут наложить санкции, а потому сразу же принял решение переоформить его на себя. Однако сделал это в довольно символический день.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко. Он отметил, что Порошенко переоформил телеканал "Прямой" в день, который украинцы всегда будут считать трагическим и позорным для власти.

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По словам Лещенко, в этот день исполнилось 7 лет с момента, как формальный владелец канала Владимир Макеенко, являясь руководителем Киевской городской администрации, закрыл киевское метро во исполнение указания Януковича. Это делали для того, чтобы люди не доехали до Майдана.

В наши дни это активно используется, как технология подавлением протестов Путиным и Лукашенко,

– подчеркнул Лещенко.

Также журналист назвал "историей позора" то, каким образом канал "Прямой" попал к Порошенко.

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