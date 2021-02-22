Порошенко купил "Прямой" в очень символический день, – Лещенко
Петр Порошенко испугался слухов о том, что на телеканал "Прямой" могут наложить санкции, а потому сразу же принял решение переоформить его на себя. Однако сделал это в довольно символический день.
Источник:24 канал
Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко. Он отметил, что Порошенко переоформил телеканал "Прямой" в день, который украинцы всегда будут считать трагическим и позорным для власти.
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По словам Лещенко, в этот день исполнилось 7 лет с момента, как формальный владелец канала Владимир Макеенко, являясь руководителем Киевской городской администрации, закрыл киевское метро во исполнение указания Януковича. Это делали для того, чтобы люди не доехали до Майдана.
В наши дни это активно используется, как технология подавлением протестов Путиным и Лукашенко,
– подчеркнул Лещенко.
Также журналист назвал "историей позора" то, каким образом канал "Прямой" попал к Порошенко.
Смотрите блог Сергея Лещенко "Честная политика": видео
Порошенко купил "Прямой": коротко
- О том, что Порошенко купил "Прямой", стало известно 18 февраля. Он объяснил свое решение тем, что против владельца телеканала Владимира Макеенко СНБО должна принять санкции на заседании 19 февраля.
- Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники заявлял, что никто и не собирался вводить санкции.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель также подтвердила, что о таких санкциях не говорилось
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