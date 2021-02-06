Президент Украины Владимир Зеленский сделал то, чего Петр Порошенко не смог – заблокировал пророссийские телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne, которые связывают с Виктором Медведчуком. Возможно, Порошенко просто не хотел этого делать, ведь заключил так называемое соглашение.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лещенко в своем блоге "Честная политика". Он заверил, что Порошенко было выгодно, чтобы каналы Медведчука работали.

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По словам Лещенко, "112 Украина" и NewsOne не были запрещены, но зато работали на пользу Порошенко во время выборов президента в 2019 году.

Доходило до абсурда. Канал "112 Украина" одновременно включал в эфир Порошенко и его жену из 2 различных предвыборных мероприятий,

– заверил журналист.

Как рассказал Лещенко, в октябре 2018 года Верховная Рада обращалась с требованием наложить санкции на телеканалы, однако Порошенко этого не сделал.

"Возглавляемый соратником Порошенко Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не отменил лицензии каналам даже несмотря на многочисленные нарушения и требования части членов этого органа", – добавил журналист.

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Журналист подчеркнул, что также во время президентства Порошенко подконтрольный ему Антимонопольный комитет дал важное разрешение структурам Медведчука. Им разрешили взять под свой контроль трубопровод для импорта дизельного топлива и сеть заправочных станций "Роснефть".

"Поэтому и не странно, что Порошенко не воевал с телевизионной империей Медведчука", – подытожил Лещенко.

Смотрите полный выпуск блога Сергея Лещенко: видео

Блокировка телеканалов Медведчука: коротко

Решение СНБО утвердил 2 февраля по инициативе Владимира Зеленского.

Сканкции ввели против нардепа Тараса Козака. В то же время из-за того, что телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" принадлежат ему – их заблокировали.

Срок действия санкций – 5 лет.



Коротко о решении СНБО / Инфографика 24 канала