Всю свою жизнь Петр Порошенко делал ставку исключительно на информационные каналы. Они давали возможность получать ему политическую выгоду.

Кроме канала "Тонис", который превратили в "Прямой", Порошенко положил глаз на "112 Украина", переговоры о приобретении которого вели его доверенные люди. Такое мнение в видеоблоге "Честная политика" высказал Сергей Лещенко.

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Каналы хотел Порошенко, но перехватил Медведчук

По его словам, несмотря на желание пятого президента Украины, выкупить канал удалось только Виктору Медведчуку. Он имел одинаково хорошие отношения как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным.

Отметим! Приобретение каналов Медведчуком мгновенно отражалось на их программной политике. Сразу начинали действовать черные списки на гостей, вводились темы-табу и придумывались фейковые информации, выгодные пророссийским силам.

4 октября 2018 года, как сказал Лещенко, должен был стать черным днем для телеканалов Медведчука – парламент Украины проголосовал за предложение наложить санкции на них.

Но все дальнейшее развитие событий показывает, что это голосование не просто проигнорировали, но Порошенко использовал его с целью получения персональных выгод от работы телеканалов Медведчука на время выборов,

– отметил эксперт.

Порошенко перевел рассмотрение тем

Когда вопрос о санкциях на каналы Медведчука, инициированные Верховной Радой, прозвучал на заседании СНБО 26 декабря 2016 года, глава Совета безопасности президент Порошенко технически перевел рассмотрение на другую тему.

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Лещенко также сказал: "Порошенко объявил, что поручает Службе безопасности Украины в течение недели "юридически" доработать вопрос санкций". Он также добавил, что в итоге, обсуждение завершили тем, что санкции обошли стороной все пророссийские медиа.

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