Эксперты говорят, что пятому президенту Украины Петру Порошенко не удастся получить кресло главы государства во второй раз. Мол, сейчас и так к нему много внимания.

Такое мнение в программе "Что это было?" высказал заместитель Генерального прокурора в 2019 – 2020 годах Виктор Чумак. Он добавил, что о президентских сроках не может быть и речи.

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Он считает, что Порошенко сейчас уделяется очень много внимания. Поэтому именно это внимание сохраняет его в политике, а "он совершенно не стоит этого", считает Чумак. И заверил, что предыдущий президент больше никогда выиграет никаких выборов.

Все измеряют рейтинги – Зеленского, Порошенко. Не будет он больше никогда президентом, забудьте об этом,

– считает Чумак.

Правда, он добавил, и что действующий Президент Украины Владимир Зеленский тоже не займет эту должность снова.

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Чумак: За политические решения не сажают

Мало того, как отметил бывший заместитель генпрокурора, не стоит что-то искать относительно политических решений Порошенко.

"Ну, не сажают президентов за политические решения. За коррупцию, экономические преступления – да, однозначно", – объяснил Чумак.

Ему кажется, что Порошенко, по состоянию на сейчас, не принимает политических решений, а его фракция "вообще держит в теплой ванной как VIP-персону".

Интересно. Пресс-секретарь Владимира Зеленского также высказалась о пятом президенте Петре Порошенко. Юлия Мендель считает, что он "занимается лишь обвинениями и хочет разделить страну", а также сравнила с Медведчуком.