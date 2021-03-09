Служба безпеки України 9 березня допитала Віктора Медведчука щодо розслідування кримінальної справи. Того ж дня у відомство на допит мав прийти і Петро Порошенко.

Однак п'ятий президент Петро Порошенко на допит не прийшов. Таку інформацію 24 каналу повідомило джерело правоохоронних органах.

Раніше СБУ допитала Медведчука щодо держзради, – джерело

Про яке саме провадження йде мова джерела не повідомили, однак можна припустити, що допит відбувся в провадженні по вчиненню державної зради, у якому досліджуються факти нещодавно опублікованих розмов Медведчука та Суркова.



Одночасно, на сьогодні до слідчих СБУ викликався і колишній Президент України Порошенко, однак він не прибув.

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