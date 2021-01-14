При возвращении Петра Порошенко с семьей с отдыха в Эквадоре случился инцидент: в самолете и впоследствии в аэропорту Амстердама к политику подошел человек и обругал пятого президента Украины с применением нецензурной лексики.

Порошенко в аэропорту Амстердама встретили оскорблениями

Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко заметили в Эквадоре. По свидетельству телеграм-канала "Карточный Офис", политик там якобы отдыхал на Галапагосских островах.

Подробнее об этом Порошенко с семьей отдыхал в Эквадоре: СМИ опубликовали фото

Во время возвращения из Латинской Америки в Европу в самолете произошел инцидент: к семье Порошенко подошел другой пассажир (якобы Максим Ярош из "Азова" ) и начал расспрашивать, почему пятый президент не праздновал Рождество в Украине.

Видеозапись не позволяет понять, почему пассажир ушел от Порошенко, не дождавшись ответа. Однако в сети появилось и другое видео, которое зафиксировало продолжение разговора этого мужчины с политиком – уже в аэропорту.

Порошенко обругали в аэропорту Амстердама: видео 18+ (слышна грубая брань)

В этом видео можно услышать ряд оскорблений в сторону Петра Порошенко: от обращения "Порох" до обвинения в хищениях на войне. В финале записи Порошенко отметил: "Вы просто повторяете российскую пропаганду".

Российскую пропаганду, бл*дь? Ты – тварь е**ная, Порошенко, я те базарю,

– ответил на это человек в видео.

Заметим, как сообщил телеграмм канал PavlovskyNEWS со ссылкой на "Нацкорпус", что Максим Ярош сейчас не имеет никакого отношения к организации, поэтому и комментировать его действия там не могут.

Читайте также Facebook заблокировала десятки аккаунтов, связанных с партией Порошенко: причина