"Порох, тварь е**ная": Порошенко обругали в аэропорту – видео 18+
При возвращении Петра Порошенко с семьей с отдыха в Эквадоре случился инцидент: в самолете и впоследствии в аэропорту Амстердама к политику подошел человек и обругал пятого президента Украины с применением нецензурной лексики.
Порошенко в аэропорту Амстердама встретили оскорблениями
Пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко заметили в Эквадоре. По свидетельству телеграм-канала "Карточный Офис", политик там якобы отдыхал на Галапагосских островах.
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Во время возвращения из Латинской Америки в Европу в самолете произошел инцидент: к семье Порошенко подошел другой пассажир (якобы Максим Ярош из "Азова") и начал расспрашивать, почему пятый президент не праздновал Рождество в Украине.
Видеозапись не позволяет понять, почему пассажир ушел от Порошенко, не дождавшись ответа. Однако в сети появилось и другое видео, которое зафиксировало продолжение разговора этого мужчины с политиком – уже в аэропорту.
Порошенко обругали в аэропорту Амстердама: видео 18+ (слышна грубая брань)
В этом видео можно услышать ряд оскорблений в сторону Петра Порошенко: от обращения "Порох" до обвинения в хищениях на войне. В финале записи Порошенко отметил: "Вы просто повторяете российскую пропаганду".
Российскую пропаганду, бл*дь? Ты – тварь е**ная, Порошенко, я те базарю,
– ответил на это человек в видео.
Заметим, как сообщил телеграмм канал PavlovskyNEWS со ссылкой на "Нацкорпус", что Максим Ярош сейчас не имеет никакого отношения к организации, поэтому и комментировать его действия там не могут.
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