Попытки навязать "русский мир", – МИД Украины о форуме боевиков на Донбассе
Российским оккупантам не удастся навязать Донбассу "русский мир". Украина, без сомнения, восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Источник: "РБК-Украина"
По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, пропагандистский форум на оккупированном Донбассе показывает: российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала.
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Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств России в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта,
– заявил Николенко.
Что еще говорят в МИД
- Целью так называемого "форума" является создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
- Украина обязательно уведомит международных партнеров об очередном проявлении подрывной деятельности со стороны России.
- Вооруженная агрессия России против Украины – это преступление против международного мира. Все причастные должны понести международную уголовную ответственность.
- Российские "доктрины из мира фантастики" не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями.
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