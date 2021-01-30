Российским оккупантам не удастся навязать Донбассу "русский мир". Украина, без сомнения, восстановит суверенитет на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: "РБК-Украина"

По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, пропагандистский форум на оккупированном Донбассе показывает: российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала.

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Неустанные попытки Кремля навязать Донбассу "русский мир" и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез обязательств России в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта,

– заявил Николенко.

Что еще говорят в МИД

Целью так называемого "форума" является создать препятствия для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

Украина обязательно уведомит международных партнеров об очередном проявлении подрывной деятельности со стороны России.

Вооруженная агрессия России против Украины – это преступление против международного мира. Все причастные должны понести международную уголовную ответственность.

Российские "доктрины из мира фантастики" не остановят неотвратимое восстановление суверенитета Украины над ее временно оккупированными территориями.

Обратите внимание! Форум российских пропагандистов на Донбассе состоялся 28 января 2021 года. Российские боевики презентовали так называемую доктрину "Русский Донбасс". В ней говорится, что оккупанты хотят провести референдум, чтобы объединить территории Донецкой и Луганской областей. Гостьей форума стала российская пропагандистка Маргарита Симоньян, заявившая "Россия, матушка, забери Донбасс домой".