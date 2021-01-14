На горе Поп Иван метель и -13: туристов предупреждают об угрозе схода лавин
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 14 января облачно и метет снег. Температура воздуха составляет -13 градусов. Туристов предостерегают от выхода в высокогорье из-за угрозы схода лавин.
Текущая ситуация на горе Поп Иван
Утром 14 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость составляет 30 метров. Об этом информируют в фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.
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На горе метель, падает сильный снег. Ветер дует южный и юго-западный, разгоняется до 7-8 метров в секунду.
Температура воздуха сейчас составляет -13 градусов.
Снег, ветер, мороз и плохая видимость на горе Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательный поста
Есть угроза схода лавин
Из-за осложнения погодных условий туристов просят не подниматься на гору. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается сильная снеголавинная опасность (3 уровень).
На Закарпатье угроза схода лавин / Фото с сайта Укргидрометцентра
Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала
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