В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский 14 января облачно и метет снег. Температура воздуха составляет -13 градусов. Туристов предостерегают от выхода в высокогорье из-за угрозы схода лавин.

Текущая ситуация на горе Поп Иван

Утром 14 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость составляет 30 метров. Об этом информируют в фейсбуке Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Читайте также Сильный мороз и опасность на реках: украинцев предупредили об ухудшении погоды

На горе метель, падает сильный снег. Ветер дует южный и юго-западный, разгоняется до 7-8 метров в секунду.

Температура воздуха сейчас составляет -13 градусов.



Снег, ветер, мороз и плохая видимость на горе Поп Иван / Фото Черногорского горного поисково-спасательный поста

Есть угроза схода лавин

Из-за осложнения погодных условий туристов просят не подниматься на гору. По прогнозам Укргидрометцентра, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается сильная снеголавинная опасность (3 уровень).



На Закарпатье угроза схода лавин / Фото с сайта Укргидрометцентра

Обратите внимание! В Украину идут морозы до -21 градусов, снегопады и метели. Температура воздуха начнет ощутимо падать уже 14 января. Кроме того, синоптики прогнозируют, что февраль может оказаться самым холодным из зимних месяцев. Больше о погоде зимой читайте здесь.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала