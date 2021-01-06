Государственный секретарь США Майк Помпео выразил сожаление из-за того, что за время своей каденции администрация Дональда Трампа не добилась значительного прогресса, чтобы защитить Украину от России.

Очень жаль, что сейчас вопросы возвращения Крыма или вывода российских войск из Донбасса заморожены. Об этом Майк Помпео заявил в интервью Bloomberg, передает Госдепартамент США.

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Мы продолжали делать то, что правильно для украинского народа. Либо это были наши усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока-2", либо это решение президента предоставить летальное оружие для украинцев,

– подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что предыдущая администрация Барака Обамы, например, отказывалась предоставлять летальное оружие Украине. Поэтому дипломат считает, что США делали для Украины правильные вещи.

Государственный секретарь США подчеркнул, что нынешняя американская администрация пыталась усилить способность Украины защищаться от российских угроз – военных, политических и экономических.

"Мы сделали все эти вещи, но в Украине все еще существует конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, европейцы тоже не достигли значительного прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом", – заявил Майк Помпео.

Резюмируя, он признался, что хотел бы чтобы нынешняя администрация за свою каденцию сделала для Украины больше.