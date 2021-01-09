Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление к годовщине авиакатастрофы МАУ вблизи Тегерана. По его мнению, представители Ирана продолжают защищать виновных в сбитии самолета.

Согласно расследованию Ирана, самолет сбили 2 ракеты военных Корпуса стражей исламской революции. Соответствующее заявление Майка Помпео обнародовали на сайте Государственного департамента США.

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Однако он отметил, что представителей Корпуса, виновных в гибели 176 пассажиров и членов экипажа, до сих пор не наказали.

Вместо этого режим продолжает защищать виновных в течение всего расследования,

– отметил Помпео.

Обратите внимание! Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об учреждении новой стипендии. Ее посвятят памяти жертв катастрофы самолета МАУ, который сбили над Тегераном. Подробнее об этом – читайте здесь.

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В заявлении Помпео также выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей во время авиакатастрофы.

Сбитие самолета МАУ возле Тегерана: коротко

В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

Тогда на борту находились 176 человек. Из них – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Представители Ирана заявили, что выплатят компенсации семьям погибших за сбитый самолет. Сумма составит 200 миллионов евро.

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героев Украины членам экипажа самолета, погибшим в авиакатастрофе.

Иранская сторона с 5 попытки передала Украине технический отчет по катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном.



Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / Инфографика 24 канала