Помпео обвинил Иран в защите виновных в авиакатастрофе МАУ: что известно
Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление к годовщине авиакатастрофы МАУ вблизи Тегерана. По его мнению, представители Ирана продолжают защищать виновных в сбитии самолета.
Согласно расследованию Ирана, самолет сбили 2 ракеты военных Корпуса стражей исламской революции. Соответствующее заявление Майка Помпео обнародовали на сайте Государственного департамента США.
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Однако он отметил, что представителей Корпуса, виновных в гибели 176 пассажиров и членов экипажа, до сих пор не наказали.
Вместо этого режим продолжает защищать виновных в течение всего расследования,
– отметил Помпео.
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В заявлении Помпео также выразил соболезнования тем, кто потерял близких людей во время авиакатастрофы.
Сбитие самолета МАУ возле Тегерана: коротко
- В Иране 8 января 2020 года разбился самолет украинской авиакомпании МАУ. Он упал вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- Тогда на борту находились 176 человек. Из них – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- Представители Ирана заявили, что выплатят компенсации семьям погибших за сбитый самолет. Сумма составит 200 миллионов евро.
- Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героев Украины членам экипажа самолета, погибшим в авиакатастрофе.
- Иранская сторона с 5 попытки передала Украине технический отчет по катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном.
Авиакатастрофа самолета МАУ под Тегераном в цифрах / Инфографика 24 канала
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