В течение последней недели на оккупированную территорию Донетчины и Луганщины доставили более 368 тонн гуманитарной помощи. Ее предоставили Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста, а также Миссия Украинской православной церкви.

Что передают на оккупированный Донбасс

Через пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проехали 34 грузовика с помощью. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Актуально Кто из россиян получил запрет на въезд в Украину в 2020 году: имена

В основном на оккупированные территории передавали продуктовые наборы, средства гигиены, строительные материалы, медикаменты, бытовое и медоборудование.

Обратите внимание! Россия также отправляет на Донбасс так называемые "гумконвои". Однако эта "помощь" противоречит нормам международного права, поскольку не согласована с официальным Киевом.

Оккупанты продолжают блокировать КПВВ

Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения работают ежедневно с 8:00 до 16:00. Однако оккупанты до сих пор блокируют "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинку".

Фактически пропуск граждан осуществляют только в "Станице Луганской" – ежедневно и "Новотроицком" в понедельник и пятницу.