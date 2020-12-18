Санкции, введенные против Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции. Зато они не дадут России получить доход или расширить границы ее влияния.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил по итогам беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Он также призвал Анкару решить проблему с С-400. Об этом информирует Интерфакс.

К теме НАТО не нравятся санкции США против Турции и покупка Анкарой российских C-400: заявление

Целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США,

– отметил он.

Помпео добавил: Турция должна взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО.

Турция приобрела российские С-400 и попала под санкции:

Турция в 2019 году закупила у России системы ПВО С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Недавно турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией ЗРК С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.

Ранее В США ввели санкции против Турции: как к этому причастна Россия