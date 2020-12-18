Помешают России получить доход, – Помпео об антитурецких санкциях
Санкции, введенные против Анкары за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции. Зато они не дадут России получить доход или расширить границы ее влияния.
Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил по итогам беседы с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Он также призвал Анкару решить проблему с С-400. Об этом информирует Интерфакс.
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Целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США,
– отметил он.
Помпео добавил: Турция должна взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО.
Турция приобрела российские С-400 и попала под санкции:
- Турция в 2019 году закупила у России системы ПВО С-400 и интегрировала их в свою систему обороны. Недавно турецкие силы испытали возможности С-400 на военных самолетах, закупленных ранее в США.
- В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией ЗРК С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации о истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.
Ранее В США ввели санкции против Турции: как к этому причастна Россия
- США объявили о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400. В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает эти санкции и грозит принять меры в ответ.
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