У колективі відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру – гірка втрата. Несподівано померла керівниця відділу Вікторія Бойко.

Источник: фейсбук-сообщество "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах"

Виктория Михайловна Бойко – специалист в области гидрологического прогнозирования, кандидат географических наук. В Укргидрометцентре работала с 1979 года, с 1993 возглавляла отдел гидрологии.

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Умерла неизменный руководитель отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра

В течение 25 лет умершая была членом украинских межведомственных комиссий, международных рабочих групп, автором большого количества статей и исследований, наставницей молодых специалистов, которая понимала каждого.

"Светлая и добрая память о Виктории Михайловне навсегда останется в сердцах ее коллег, друзей, сотрудников. Вечная память", – говорится в сообщении сообщества.

О причине смерти информация не поступала.

Коротко об отделе гидрологии Укргидрометцентра

Отдел гидрологических прогнозов – подразделение Центра анализа, прогнозирования гидрометеоусловий Украинского Гидрометцентра.

Большинство сотрудников отдела имеет опыт гидропрогностической работы более 10 лет.

Главным образом отдел занимается анализом состояния водных объектов Украины и прогнозированием их изменений.