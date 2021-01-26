Померла Вікторія Бойко, яка керувала відділом прогнозів Укргідрометцентру з 1993
У колективі відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру – гірка втрата. Несподівано померла керівниця відділу Вікторія Бойко.
Источник: фейсбук-сообщество "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах"
Виктория Михайловна Бойко – специалист в области гидрологического прогнозирования, кандидат географических наук. В Укргидрометцентре работала с 1979 года, с 1993 возглавляла отдел гидрологии.
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Умерла неизменный руководитель отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра
В течение 25 лет умершая была членом украинских межведомственных комиссий, международных рабочих групп, автором большого количества статей и исследований, наставницей молодых специалистов, которая понимала каждого.
"Светлая и добрая память о Виктории Михайловне навсегда останется в сердцах ее коллег, друзей, сотрудников. Вечная память", – говорится в сообщении сообщества.
О причине смерти информация не поступала.
Коротко об отделе гидрологии Укргидрометцентра
- Отдел гидрологических прогнозов – подразделение Центра анализа, прогнозирования гидрометеоусловий Украинского Гидрометцентра.
- Большинство сотрудников отдела имеет опыт гидропрогностической работы более 10 лет.
- Главным образом отдел занимается анализом состояния водных объектов Украины и прогнозированием их изменений.
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