У Львові померла 90-річна Ольга Горинь – колишня бранка ГУЛАГу, українська дисидентка, діячка ОУН-УПА, мисткиня та дружина правозахисника й одного зі засновників Української Гельсінської групи Михайла Гориня.

"На 91 році життя відійшла у вічність Ольга Горинь. Похорон відбудеться у суботу, 13 лютого, о 12:00 у Поминальній каплиці на вулиці Пекарській", – написала у фейсбуці Христина Горинь.

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Померла Ольга Горинь: коротка біографія

Ольга Горинь народилася у 1930 у Яворівському районі на Львівщині, освіту здобувала у Львівському університеті – вивчала українську філологію.

Протягом життя була активною учасницею підпільної боротьби ОУН-УПА (Організація українських націоналістів – Українська повстанська армія). Разом з однодумцями займалася самвидавом – писала статті, замітки та вірші про злочинну політику Сталіна і комуністів у Галичині. Також відома як мисткиня – займалася народною вишивкою.

У 1952, коли Ользі було тільки 22, радянська влада засудила її до 25 років таборів суворого режиму.



Ольга Горинь померла у 90 років / Фото ЛМР

Після повернення з ГУЛАГу (її випустили у 1956, через кілька років після смерті Сталіна) працювала у науковій бібліотеці Львівського університету, була художнім керівником Будинку учителя у Львові, але й не припинила й свою громадську діяльність:

Протестувала проти порушення громадянських прав.

Боролася за легалізацію греко-католицької та автокефальної українських церков.

Була серед ініціаторів відновлення Союзу українок.

Очолювала Українську християнську партію жінок.

Чоловік Ольги Горинь (одружилися у 1963 та прожили разом 50 років) – дисидент, правозахисник, політв'язень, один зі засновників Української Гельсінської групи, почесний громадянин Львова Михайло Горинь (помер у 2013).



Родина Горинів / Фото "Радіо Свобода"

У Горинів у Львові, хоч за ними й постійно стежили радянські силовики, часто збиралися шістдесятники – В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Іван Світличний, Іван Дзюба, Іван Драч та інші.



Ольга Горинь та українські дисиденти перед зустріччю з президентом США Рейганом, 1981, Москва / Фото Миколи Муратова

Український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані у фейсбуці зворушливо відгукнувся про Ольгу Горинь, коли дізнався про її смерть.

Вона була дуже добра. Смішлива. З нею було приємно спілкуватись, попри дистанцію у два покоління. Коли буваю у Львові, завжди іду з двірця пішки у центр. І завжди проходжу будинок, де жили Горині. Зупиняюсь перед брамою. І далі так робитиму, бо дуже любив цих неймовірних людей,

– написав Кіпіані.