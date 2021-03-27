На Харківщині водій легкового автомобіля Mercedes збив 12-річну школярку. Дівчинка загинула на вулиці Сумський шлях у селищі Подвірки.

Відомо, що школярка Віолетта навчалась у шостому класі. В неї залишилась старша сестра.

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Школярка померла на місці

Водій легковика, якому 29 років, наїхав на дівчинку, коли вона перебігала дорогу. Цю інформацію підтверджує відео з камер спостереження, яке зафіксувало момент трагедії.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди школярка отримала сильні травми і померла на місці.



Смертельна ДТП на Харківщині / Фото Нацполіції



Водій на смерть збив школярку / Фото Нацполіції

Наразі у правоохоронних органах розслідують обставини аварії за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Зауважимо! Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на період до 3 років.

Легковик збив на смерть школярку: відео Нацполіції Харківщини