У лютому 2021 завдяки контррозвідці СБУ повідомили про підозру 8 ватажкам та учасникам незаконних збройних формувань. Чотири з них – у розшуку, а двоє уже отримали вироки. За ґратами їм доведеться провести тривалий час.

Набув чинності вирок суду щодо бойовика угруповання "Восток". Він причетний до збройного протистояння силам АТО, зокрема, під час боїв за Донецький аеропорт.

Читайте також Роковини початку агресії Росії: у СБУ нагадали, хто приніс війну в Україну – зворушливе відео

За це бойовику доведеться провести 10 років у в'язниці. Проте наразі зловмисника там немає, адже його досі розшукують за тероризм.

Інші резонансні результати розслідування:

Отримала свій вирок і вербувальниця до так званих "збройних формувань ДНР" . Жінка з селища Спартак Ясинуватського району Донеччини ще у 2015 році приєдналась до "Востока". Учасниця угруповання займалась підбором бойовиків, які воювали як проти ЗСУ, так і мирного населення.

Жінку поки розшукують, якщо знайдуть – вона сяде за ґрати на 9,5 років.

. Жінка з селища Спартак Ясинуватського району Донеччини ще у 2015 році приєдналась до "Востока". Учасниця угруповання займалась підбором бойовиків, які воювали як проти ЗСУ, так і мирного населення. Жінку поки розшукують, якщо знайдуть – вона сяде за ґрати на 9,5 років. Розвідники також задокументували протиправну діяльність так званої "адміністрації" бойовиків тимчасово окупованого Шахтарська. Зловмисники фінансували ворожі збройні формування, стягуючи гроші з місцевих жителів, перереєстровували підприємства та промислові об'єкти. Так званих "керівників міста" оголосили в розшук за посягання на територіальну цілісність України.

тимчасово окупованого Шахтарська. Зловмисники фінансували ворожі збройні формування, стягуючи гроші з місцевих жителів, перереєстровували підприємства та промислові об'єкти. Так званих "керівників міста" оголосили в розшук за посягання на територіальну цілісність України. Також отримав заочне повідомлення про підозру бойовик, який на посаді так званого "слідчого Міністерства державної безпеки ЛНР" допитував українських полонених в тюрмі "Ізоляція".

допитував українських полонених в тюрмі "Ізоляція". За державну зраду розшукують і інформаторку з Донеччини . Вона збирала дані про дислокацію та переміщення українських підрозділів.

. Вона збирала дані про дислокацію та переміщення українських підрозділів. Триває досудове розслідування щодо так званого "заступника начальника міграційної служби МВС ДНР". Він забезпечував примусову видачу жителям тимчасово окупованих районів Донеччини фейкових "паспортів ДНР", а також оформляв громадянство Росії.

Лише у лютому загинули 37 бойовиків

Зазначимо, що раніше у ЗСУ розповіли про втрати бойовиків з часу оголошення перемир'я 27 липня 2020 року. За даними Збройних сил, поранених та вбитих – 344 особи. Лише за лютий 2021 загинули 37 окупантів, більшість цих жертв – небойові.