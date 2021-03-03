Полювання на бойовиків: у СБУ відчитались про успіхи за місяць
У лютому 2021 завдяки контррозвідці СБУ повідомили про підозру 8 ватажкам та учасникам незаконних збройних формувань. Чотири з них – у розшуку, а двоє уже отримали вироки. За ґратами їм доведеться провести тривалий час.
Источник:СБУ
Набув чинності вирок суду щодо бойовика угруповання "Восток". Він причетний до збройного протистояння силам АТО, зокрема, під час боїв за Донецький аеропорт.
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За це бойовику доведеться провести 10 років у в'язниці. Проте наразі зловмисника там немає, адже його досі розшукують за тероризм.
Інші резонансні результати розслідування:
- Отримала свій вирок і вербувальниця до так званих "збройних формувань ДНР". Жінка з селища Спартак Ясинуватського району Донеччини ще у 2015 році приєдналась до "Востока". Учасниця угруповання займалась підбором бойовиків, які воювали як проти ЗСУ, так і мирного населення.
Жінку поки розшукують, якщо знайдуть – вона сяде за ґрати на 9,5 років.
- Розвідники також задокументували протиправну діяльність так званої "адміністрації" бойовиків тимчасово окупованого Шахтарська. Зловмисники фінансували ворожі збройні формування, стягуючи гроші з місцевих жителів, перереєстровували підприємства та промислові об'єкти. Так званих "керівників міста" оголосили в розшук за посягання на територіальну цілісність України.
- Також отримав заочне повідомлення про підозру бойовик, який на посаді так званого "слідчого Міністерства державної безпеки ЛНР" допитував українських полонених в тюрмі "Ізоляція".
- За державну зраду розшукують і інформаторку з Донеччини. Вона збирала дані про дислокацію та переміщення українських підрозділів.
- Триває досудове розслідування щодо так званого "заступника начальника міграційної служби МВС ДНР". Він забезпечував примусову видачу жителям тимчасово окупованих районів Донеччини фейкових "паспортів ДНР", а також оформляв громадянство Росії.
Лише у лютому загинули 37 бойовиків
Зазначимо, що раніше у ЗСУ розповіли про втрати бойовиків з часу оголошення перемир'я 27 липня 2020 року. За даними Збройних сил, поранених та вбитих – 344 особи. Лише за лютий 2021 загинули 37 окупантів, більшість цих жертв – небойові.
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