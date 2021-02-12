Вперше нардепу оголосили підозру за кнопкодавство. Мовиться про парламентаря від групи "Довіра" Владіслава Поляка.

Цю інформацію підтвердила в ефірі координаторка руху ЧЕСНО Віта Думанська. Вона відзначила, що наразі в офісі генпрокурора відкрили 3 кримінальні справи про кнопкодавство.

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Сторона Поляка може оскаржити підозру

За її словами, зокрема справа Поляка наближається до річниці – тобто фактично за рік йому спромоглися тільки вручити підозру. Водночас справа другого нардепа Андрія Іванчука відкрита нещодавно, тому прогресу для того, щоб вручати йому підозру, немає.

Сторона поляка має право оскаржити підозру. Це відтягне передачу матеріалів у суд,

– зазначила Думанська.

Також, як сказала експертка, невідомо, скільки триватиме суд. Він може тягнутися роками.

Перевірки слідчих щодо справи

Слідчі зробили низку перевірок. Матеріали, на яких базується справа – це записи відео факту кнопкодавства саме ЧЕСНО. На той момент камери у Верховній Раді таке не фіксували.

Зазначимо! Генпрокурорка Ірина Венедіктова написала, що нардепа підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило важкі наслідки.

Що буде з Поляком далі

"Якщо він вже не буде нардепом – доведеться сплатити штраф, якщо буде – то втратить мандат після набуття чинності вироку суду", – також додала Думанська.