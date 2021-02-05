Александр Корниенко считает, что полузамороженное состояние, в котором сейчас находится Конституционный Суд, является благоприятным для Украины. Ведь теперь КСУ не принимает решения, которые не были полезными для страны.

Источник: Meduza

О своем отношении к ситуации с КСУ председатель партии "Слуга народа" рассказал в интервью изданию. Корниенко также назвал направления работы власти в этом вопросе.

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Ситуация с КСУ: позиция Корниенко

Сейчас Конституционный Суд в полузамороженном состоянии – и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны,

– заявил Корниенко.

И добавил, что главное, чтобы "он (отстраненный председатель суда Александр Тупицкий – 24 канал) перестал вредить Украине".

Глава "Слуги народа" считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые были международными обязательствами Украины.

Корниенко добавил, что сейчас партия работает над серией законопроектов, которые ограничат КСУ в возможности принимать политические решения.

В то же время он отметил, что контроль над Конституционным Судом со стороны власти "является жизненно необходимым", ведь тот "работает не на народ, а на бизнесменов".

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Кто такой Александр Тупицкий / инфографика 24 канала