Получают ли депутаты зарплату в конверте: Разумков рассказал о коррупции в Раде
Дмитрий Разумков заверил, что ни разу не получал зарплату в конверте. А вот относительно других депутатов он не может быть таким уверенным. По мнению спикера парламента, чтобы предотвратить коррупцию среди нардепов, нужно не только повысить зарплату, но и создать действенный предохранитель.
Также Разумков подчеркнул: если есть определенное правило, то оно должно быть одно для всех. Об этом спикер Верховной Рады сказал в интервью "Украинской правде".
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По словам Разумкова, если начнут появляться правила для "своих" и "чужих", то этот парламент достаточно быстро разбалансируется.
Здесь не должно быть разницы – это представитель большинства, меньшинства, других каких-то политических сил. Здесь должен быть закон один для всех,
– объяснил спикер Рады.
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По мнению Разумкова, это можно сделать с помощью:
- хороших зарплат;
- качественного предохранителя коррупции.
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Должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов, убежден спикер парламента. Он напомнил, что коррупция есть во всем мире. Однако в Европе и других государствах это не так работает.
Там высокий уровень уважения к государственным служащим. Ответственность их и уважение. И они понимают. Я уже не говорю о большом социальном пакете для них, для их семей. И они хорошо понимают, что если ты хотя бы раз встрянешь в проблему, ты на себе поставишь большой черный крест,
– сказал Разумков.
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