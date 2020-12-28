Дмитрий Разумков заверил, что ни разу не получал зарплату в конверте. А вот относительно других депутатов он не может быть таким уверенным. По мнению спикера парламента, чтобы предотвратить коррупцию среди нардепов, нужно не только повысить зарплату, но и создать действенный предохранитель.

Также Разумков подчеркнул: если есть определенное правило, то оно должно быть одно для всех. Об этом спикер Верховной Рады сказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Разумкова, если начнут появляться правила для "своих" и "чужих", то этот парламент достаточно быстро разбалансируется.

Здесь не должно быть разницы – это представитель большинства, меньшинства, других каких-то политических сил. Здесь должен быть закон один для всех,

– объяснил спикер Рады.

Как искоренить конверты в парламенте

По мнению Разумкова, это можно сделать с помощью:

хороших зарплат;

качественного предохранителя коррупции.

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Должен быть высокий уровень контроля со стороны антикоррупционных органов, убежден спикер парламента. Он напомнил, что коррупция есть во всем мире. Однако в Европе и других государствах это не так работает.

Там высокий уровень уважения к государственным служащим. Ответственность их и уважение. И они понимают. Я уже не говорю о большом социальном пакете для них, для их семей. И они хорошо понимают, что если ты хотя бы раз встрянешь в проблему, ты на себе поставишь большой черный крест,

– сказал Разумков.

О том, как украинцы на самом деле относятся к зарплатам в конверте, – читайте по ссылке.