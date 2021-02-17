Вместо декоммунизации – коммунизация: на Полтавщине на доме культуры восстановили серп и молот
В Градижске Кременчугского района Полтавской области отремонтировали дом культуры. В результате, на фасаде здания разрисовали коммунистическую лепнину.
Источник:"Суспильне"
В поселковом совете говорят, что, мол, видеть серп и молот хотели местные жители.
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Разбивать лепнину не хотели местные жители
Именно поэтому лепнину разрисовали: уже издалека заметен серп и молот на фоне колосьев пшеницы.
Такое мнение людей. Почему эта лепнина никому не интересна была, пока мы не завершили ремонт. Если мы ее разобьем, то что там будет?
– говорит поселковый председатель Мирослав Носа.
В поселковом совете сообщили, что реставрацию фасада начали еще в 2017 году и стоимость работ составила 35 тысяч гривен.
Реставрацию начали еще в 2017 году / Фото "Суспильного"
На Полтавщине в 2020 году демонтировали 5 памятников
Как сообщил журналистам работник Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар, такое изображение – незаконно. Только за 2020 год в Полтавской области демонтировали около 10 комуниcтичних символов и 5 памятников. Все они попали в музей в Путивле на Сумщине.
Что известно о декоммунизации в Украине?Парламент принял пакет законов 9 апреля 2015 года, которые предусматривают декоммунизацию. В декабре 2015 года была запрещена деятельность Коммунистической партии. После того, как закон вступил в силу, переименовывали улицы и сносили памятники, которые противоречат законодательству.
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