В Градижске Кременчугского района Полтавской области отремонтировали дом культуры. В результате, на фасаде здания разрисовали коммунистическую лепнину.

В поселковом совете говорят, что, мол, видеть серп и молот хотели местные жители.

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Разбивать лепнину не хотели местные жители

Именно поэтому лепнину разрисовали: уже издалека заметен серп и молот на фоне колосьев пшеницы.

Такое мнение людей. Почему эта лепнина никому не интересна была, пока мы не завершили ремонт. Если мы ее разобьем, то что там будет?

– говорит поселковый председатель Мирослав Носа.

В поселковом совете сообщили, что реставрацию фасада начали еще в 2017 году и стоимость работ составила 35 тысяч гривен.



Реставрацию начали еще в 2017 году / Фото "Суспильного"

Интересно! В Градижске есть 2 дома культуры. Тот, что с серпом и молотом, используют для проведения дискотек, голосований на выборах и для секций.

На Полтавщине в 2020 году демонтировали 5 памятников

Как сообщил журналистам работник Украинского института национальной памяти Олег Пустовгар, такое изображение – незаконно. Только за 2020 год в Полтавской области демонтировали около 10 комуниcтичних символов и 5 памятников. Все они попали в музей в Путивле на Сумщине.