В Полтаве воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей госпитализировали в одну из местных больниц из-за отравления. Но при этом в одной палате оказались дети разного пола и с большой разницей в возрасте.

По данным следователей, находясь в медицинском учреждении, 13-летний парень изнасиловал 5-летнюю девушку в неестественный способ. Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета".

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В полиции говорят, что преступление произошло в декабре 2020 года, а только сейчас следователи доказали причастность подростка к преступлению.

Что известно о сексуальном насилии над девочкой в больнице Полтавы

Как утверждают правоохранители, в одной палате оказались мальчики 10 и 13 лет, а также 5-летняя девочка.

Взрослые за их пребыванием в больнице не следили, поэтому предотвратить преступление фактически некому было.

Насильник и дальше находится в центре реабилитации, поскольку избрать меру пресечения ему не могут из-за недостижения возраста уголовной ответственности.

Полицейские продолжают расследование преступления, а суд может принять решение об отправке подростка в исправительное учреждение. Согласно закону, дети с 11 лет, которых признали виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, могут нести наказание.

Помимо дела об изнасиловании следователи также ведут производство из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей со стороны персонала больницы и центра реабилитации.