В полтавской больнице подросток изнасиловал 5-летнюю девочку
В Полтаве воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей госпитализировали в одну из местных больниц из-за отравления. Но при этом в одной палате оказались дети разного пола и с большой разницей в возрасте.
По данным следователей, находясь в медицинском учреждении, 13-летний парень изнасиловал 5-летнюю девушку в неестественный способ. Об этом сообщает местное издание "Кременчугская газета".
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В полиции говорят, что преступление произошло в декабре 2020 года, а только сейчас следователи доказали причастность подростка к преступлению.
Что известно о сексуальном насилии над девочкой в больнице Полтавы
- Как утверждают правоохранители, в одной палате оказались мальчики 10 и 13 лет, а также 5-летняя девочка.
- Взрослые за их пребыванием в больнице не следили, поэтому предотвратить преступление фактически некому было.
- Насильник и дальше находится в центре реабилитации, поскольку избрать меру пресечения ему не могут из-за недостижения возраста уголовной ответственности.
Полицейские продолжают расследование преступления, а суд может принять решение об отправке подростка в исправительное учреждение. Согласно закону, дети с 11 лет, которых признали виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, могут нести наказание.
Помимо дела об изнасиловании следователи также ведут производство из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей со стороны персонала больницы и центра реабилитации.
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