Со здания краеведческого музея в Полтаве начался украинский архитектурный модерн. Соответствующее сооружение российский император назвал вредным.

В годы Второй мировой войны немцы, отступая, сожгли его, а советская власть заменила окна и черепицу, пытаясь вписать здание в коммунистическую идеологию.

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Однако дом восстановили, и сейчас это помещение музея и художественный объект, который создал новатор украинской модерной архитектуры – Василий Кричевский.

Проект Кричевского отличался новыми архитектурными формами среди других еще в начале ХХ века. Сейчас расположенный в историческом центре Полтавы дом губернского земства является памятником архитектуры национального значения.

"Несмотря на то что для нас это здание является олицетворением традиционной украинской архитектуры, оно не характерно для тогдашнего периода, все сильно синтезировано. Тогда это было совершенно уникальное и в то же время очень современное здание", – рассказал полтавский архитектор Артур Ароян.



Архитектор Артур Ароян объяснил особенности здания / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

Основные отделы краеведческого музея в Полтаве

Сейчас в фондах заведения насчитывают более 300 тысяч предметов. Музей состоит из следующих основных отделов:

естествознания;

археологического;

позднего средневековья и новой истории (от казачества до начала Первой мировой войны);

новейшей истории;

этнографии.

Каждый отдел проводит экспедиции по Полтавщине. Этнографы едут в полевые разведки, археологи – на раскопки, в отделе памятниковедения изучают и описывают объекты.

Сотрудники музея реставрируют экспонаты, исследуют архивы, готовят новые экспозиции и хранят истории людей для следующих поколений.

Документальный сектор музея / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

Так, в документальном секторе хранят примерно 50 тысяч документов, среди которых живописные полотна, графические работы, а также:

бумажные деньги;

плакаты;

афиши;

книги;

брошюры.

Изменения в работе

Увидеть артефакты, которым уже миллионы лет, можно в отделе природы. Ранее музей стабильно принимал 300 тысяч посетителей ежегодно, однако из-за карантина их количество существенно уменьшилось.

Сотрудники находят разные способы, чтобы заинтересовать аудиторию, чтобы больше людей познакомились с предметами старины и поняли глубину украинской истории.

Некоторым артефактам в музее – миллионы лет / Фото Ukraїner (Альберт Лорес)

"Пытаемся привлечь посетителя и мероприятиями, и выставками, и новыми экспозициями, чтобы не приходили и не говорили: "И я в детстве, 30 лет назад, все это видел". Нет, мы меняемся, мы активизируемся", — подчеркнула глава сектора научно-исследовательского отдела фондов Полтавского краеведческого музея Оксана Сулима.

Больше об экспозиции Полтавского краеведческого музея и взгляд изнутри: в видео Ukraїner