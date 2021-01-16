Автомобиль депутата Полтавского городского совета Эдуарда Волкова вспыхнул 15 января. Чиновник подозревает мэра Александра Мамая в поджоге своей машины.

Детали инцидента

Происшествие случилось в 18:20 возле рыка "Станиславского" в Полтаве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Волков.

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"В публичном месте сожгли автомобиль, на котором я передвигаюсь и который принадлежит моей жене", – рассказал чиновник.

Пожар в автомобиле он связал со своей политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете.

Подозрение одно – организатор Александр Мамай. У нас длительная история политической борьбы,

– заявил Волков.

Он добавил, что планирует написать заявление в полицию о преступлении.



В Полтаве горел автомобиль депутата / Фото Эдуарда Волкова

Депутат рассказал местному изданию "Полтавщина", что припарковал машину возле рынка и вышел на 5 минут в магазин. Когда вернулся, то автомобиль уже горел, а рядом лежала бутылка.



Возле автомобиля обнаружили бутылку / Фото Эдуарда Волкова

Что рассказали спасатели

В пресс-службе ГСЧС Полтавщины сообщили, что пожар в автомобиле Mazda 6 тушили 6 спасателей. Они локализовали огонь в 18:38, а ликвидировали – в 18:50.

Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие,

– подчеркнули в ГСЧС.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают.

Смотрите видео тушения пожара в автомобиле:

Обратите внимание! Эдуард Волков является представителем партии "Родной город". Кроме того, он член постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической политики, коммунальной собственности, бюджета, финансов.