Полтавский депутат обвинил мэра Мамая в поджоге авто: видео
Автомобиль депутата Полтавского городского совета Эдуарда Волкова вспыхнул 15 января. Чиновник подозревает мэра Александра Мамая в поджоге своей машины.
Детали инцидента
Происшествие случилось в 18:20 возле рыка "Станиславского" в Полтаве. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил сам Волков.
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"В публичном месте сожгли автомобиль, на котором я передвигаюсь и который принадлежит моей жене", – рассказал чиновник.
Пожар в автомобиле он связал со своей политической деятельностью и позицией в Полтавском городском совете.
Подозрение одно – организатор Александр Мамай. У нас длительная история политической борьбы,
– заявил Волков.
Он добавил, что планирует написать заявление в полицию о преступлении.
В Полтаве горел автомобиль депутата / Фото Эдуарда Волкова
Депутат рассказал местному изданию "Полтавщина", что припарковал машину возле рынка и вышел на 5 минут в магазин. Когда вернулся, то автомобиль уже горел, а рядом лежала бутылка.
Возле автомобиля обнаружили бутылку / Фото Эдуарда Волкова
Что рассказали спасатели
В пресс-службе ГСЧС Полтавщины сообщили, что пожар в автомобиле Mazda 6 тушили 6 спасателей. Они локализовали огонь в 18:38, а ликвидировали – в 18:50.
Огнем уничтожены горючие элементы отсека двигателя, повреждено лакокрасочное покрытие,
– подчеркнули в ГСЧС.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают.
Смотрите видео тушения пожара в автомобиле:
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