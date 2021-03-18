Полтавская область находится в оранжевой зоне карантина. Но областной совет ввел ряд дополнительных ограничений с 19 марта.

Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА. Они запретили работу ряда культурных учреждений. Сколько продлятся эти ограничения пока неизвестно.

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Что не будет работать на Полтавщине

театры;

музеи;

библиотеки.

Также в решении указано, что все концерты должны быть отменены.

Обратите внимание! За минувшие сутки на Полтавщине зарегистрировали 394 случая инфицирования коронавирусом. Однако за последнюю неделю количество зафиксированных случаев возросло.

Где еще ввели ограничения

В столице с полуночи 20 марта введут ограничения, которые максимально приближены к ограничениям красной карантинной зоны. Они будут действовать до 9 апреля включительно. Но местные власти заявляют, что в Киеве могут усилить эти ограничения.

С 19 марта 2021 года усиливают карантин на Львовщине – рестораны и кафе должны работать на вынос, торговые центры приостановят свою работу, закроют все учреждения культуры.

На Харьковщине тоже усиление ограничений: запретят работу части развлекательных заведений и спортзалов от 19 марта.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 каналу