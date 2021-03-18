На Полтавщине вводят частичный локдаун: что ограничат
Полтавская область находится в оранжевой зоне карантина. Но областной совет ввел ряд дополнительных ограничений с 19 марта.
Источник:"ІРТ-Полтава"
Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА. Они запретили работу ряда культурных учреждений. Сколько продлятся эти ограничения пока неизвестно.
Актуально В Киеве с 20 марта вводят локдаун: что закроют
Что не будет работать на Полтавщине
- театры;
- музеи;
- библиотеки.
Также в решении указано, что все концерты должны быть отменены.
Где еще ввели ограничения
- В столице с полуночи 20 марта введут ограничения, которые максимально приближены к ограничениям красной карантинной зоны. Они будут действовать до 9 апреля включительно. Но местные власти заявляют, что в Киеве могут усилить эти ограничения.
- С 19 марта 2021 года усиливают карантин на Львовщине – рестораны и кафе должны работать на вынос, торговые центры приостановят свою работу, закроют все учреждения культуры.
- На Харьковщине тоже усиление ограничений: запретят работу части развлекательных заведений и спортзалов от 19 марта.
Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 каналу
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