Работники СБУ направили в суд обвинительный акт в отношении работника Полтавской ОГА, которого подозревают в присвоении 7,3 миллионов бюджетных средств во время капитального ремонта аэропорта.

Вместе с должностным лицом будут судить также руководителя частной компании, которая осуществляла работы в помещениях воздушной гавани. Смотрите также Это отвратительно, – Шабунин о принятии законопроекта о лжи в декларациях По данным правоохранителей, чиновник отвечал за технический надзор хода ремонта. Что известно о сделке во время ремонта аэропорта "Полтава" По данным следствия, бывшие работники ОГА заключили договор с коммерческой структурой о проведении капремонта нескольких объектов.

Среди перечня зданий были и помещения аэропорта.

Подрядчики выполнили работы лишь частично, но по документам провели так, будто капремот состоялся в полном объеме.

Разницу в деньгах, которая составила почти 7,3 миллиона гривен, причастные к сделке вывели в тень. Как утверждают следствия, злоумышленники вносили ложные сведения в акты выполненных работ, уклонялись от уплаты налогов, а также отмывали деньги, полученные незаконным путем.