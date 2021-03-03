Хищения на ремонте аэропорта: в Полтаве будут судить чиновника обладминистрации
Работники СБУ направили в суд обвинительный акт в отношении работника Полтавской ОГА, которого подозревают в присвоении 7,3 миллионов бюджетных средств во время капитального ремонта аэропорта.
Источник:СБУ
Вместе с должностным лицом будут судить также руководителя частной компании, которая осуществляла работы в помещениях воздушной гавани.
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По данным правоохранителей, чиновник отвечал за технический надзор хода ремонта.
Что известно о сделке во время ремонта аэропорта "Полтава"
- По данным следствия, бывшие работники ОГА заключили договор с коммерческой структурой о проведении капремонта нескольких объектов.
- Среди перечня зданий были и помещения аэропорта.
- Подрядчики выполнили работы лишь частично, но по документам провели так, будто капремот состоялся в полном объеме.
- Разницу в деньгах, которая составила почти 7,3 миллиона гривен, причастные к сделке вывели в тень.
Как утверждают следствия, злоумышленники вносили ложные сведения в акты выполненных работ, уклонялись от уплаты налогов, а также отмывали деньги, полученные незаконным путем.
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