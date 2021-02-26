Двух школьниц с порезанными запястьями медики госпитализировали 25 февраля в одном из сел Шишацкой общины Миргородского района Полтавской области. Следователи пытаются установить, из-за чего именно ученицы 8 класса совершили акт самоповреждения.

О госпитализированных с травмами школьницах правоохранители узнали от врачей скорой. Угрозы для их жизни пока нет, однако если бы медики вовремя не оказали помощь, девушки могли умереть.

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Сейчас на месте, где нашли раненых девушек, работают полицейские.

Что известно о самоповреждении школьниц на Полтавщине

14-летних девушек с окровавленными руками в стрессовом состоянии нашли возле сельской школы взрослые, после чего сразу вызвали скорую.

Врачи в свою очередь сообщили о происшествии полицейским, которые опрашивают педагогов, родителей и других учеников школы, пытаясь выяснить, из-за чего подростки порезали себя.

Квалификацию происшествия правоохранители пока не предоставили. Сначала им надо разобраться в ситуации.

Поведение подростков, связанное с самоповреждением, чаще встречается среди молодежи в состоянии стресса. Такое поведение направлено на определенный социальный эффект и чаще всего является стремлением к изменению отношений, протестом против конкретного положения вещей или ситуации, стремлением обратить на себя внимание, получить помощь в разрешении конфликта или даже самонаказанием за неудачи. Поэтому взрослым следует серьезно относиться к чувствам, настроениям и стремлениям детей,

– отметил начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.